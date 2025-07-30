Сульшер рассказал, как Бешикташ собирается побеждать Шахтер в Лиге Европы

31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул. В первом матче подопечные Арды Турана переиграли коллектив Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:2 благодаря голам Алиссона Сантаны, Кевина (дубль) и Эгиналду.

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Наставник турецкого клуба Уле Гуннар Сульшер рассказал, как Бешикташ собирается побеждать Шахтер в ответном матче.

«Мы проанализировали игру Шахтера. Нам нужно забить два гола. Мы должны лучше показать себя в этом матче. Мы упорно работали. Первая половина матча закончилась, будет сыграна вторая половина. Забить первыми гол очень важно, это вопрос жизни и смерти», – сказал Сульшер.