Нападающий сборной Украины удивил клуб своим решением
Роман Яремчук остался в Нидерландах после окончания сборов
Украинский нападающий грецкого «Олимпиакоса» Роман Яремчук удивил команду своим решением, сообщает thrylos24.
По информации источника, 29-летний футболист остался в Нидерландах после сборов, даже несмотря на то, что вся команда вернулась в Грецию, где ближайшие несколько дней будет отдыхать. Роман же продолжит тренироваться в западноевропейской стране. Все в клубе были удивлены этим решением.
В прошедшем сезоне Роман Яремчук провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Олимпиакос» разобрал английский клуб.
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