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Греция
30 июля 2025, 20:15 | Обновлено 30 июля 2025, 20:16
1303
0

Нападающий сборной Украины удивил клуб своим решением

Роман Яремчук остался в Нидерландах после окончания сборов

30 июля 2025, 20:15 | Обновлено 30 июля 2025, 20:16
1303
0
Нападающий сборной Украины удивил клуб своим решением
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий грецкого «Олимпиакоса» Роман Яремчук удивил команду своим решением, сообщает thrylos24.

По информации источника, 29-летний футболист остался в Нидерландах после сборов, даже несмотря на то, что вся команда вернулась в Грецию, где ближайшие несколько дней будет отдыхать. Роман же продолжит тренироваться в западноевропейской стране. Все в клубе были удивлены этим решением.

В прошедшем сезоне Роман Яремчук провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Олимпиакос» разобрал английский клуб.

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Даниил Кирияка Источник
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