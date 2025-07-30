Нападающий сборной Украины удивил клуб своим решением

Украинский нападающий грецкого «Олимпиакоса» Роман Яремчук удивил команду своим решением, сообщает thrylos24.

По информации источника, 29-летний футболист остался в Нидерландах после сборов, даже несмотря на то, что вся команда вернулась в Грецию, где ближайшие несколько дней будет отдыхать. Роман же продолжит тренироваться в западноевропейской стране. Все в клубе были удивлены этим решением.

В прошедшем сезоне Роман Яремчук провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Олимпиакос» разобрал английский клуб.