Джака имеет больше матчей в АПЛ, чем весь состав Сандерленда
Опыт экс-игрока «Арсенала» безусловно пригодится новичку Премьер-лиги
Швейцарский хавбек Гранит Джака официально стал игроком «Сандерленда», который по итогам прошлого сезона квалифицировался в АПЛ. Его предыдущий клуб, леверкузенский «Байер», заработал на трансфере примерно 20 миллионов евро.
Интересным фактом является то, что один Джака провел в Премьер-лиге в 2.5 раз больше матчей, чем все игроки «Сандерленда» вместе взятые (225 против 85).
За время выступлений в Германии за «фармацевтов» Гранит сыграл 99 матчей, отметившись 6 забитыми мячами и 9 результативными передачами. В составе «Байера» он также завоевал три трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
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