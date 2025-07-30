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  4. Джака имеет больше матчей в АПЛ, чем весь состав Сандерленда
Англия
30 июля 2025, 18:53 |
333
0

Джака имеет больше матчей в АПЛ, чем весь состав Сандерленда

Опыт экс-игрока «Арсенала» безусловно пригодится новичку Премьер-лиги

30 июля 2025, 18:53 |
333
0
Джака имеет больше матчей в АПЛ, чем весь состав Сандерленда
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Швейцарский хавбек Гранит Джака официально стал игроком «Сандерленда», который по итогам прошлого сезона квалифицировался в АПЛ. Его предыдущий клуб, леверкузенский «Байер», заработал на трансфере примерно 20 миллионов евро.

Интересным фактом является то, что один Джака провел в Премьер-лиге в 2.5 раз больше матчей, чем все игроки «Сандерленда» вместе взятые (225 против 85).

За время выступлений в Германии за «фармацевтов» Гранит сыграл 99 матчей, отметившись 6 забитыми мячами и 9 результативными передачами. В составе «Байера» он также завоевал три трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

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Гранит Джака Сандерленд Байер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Арсенал Лондон трансферы АПЛ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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