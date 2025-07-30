Джака имеет больше матчей в АПЛ, чем весь состав Сандерленда

Швейцарский хавбек Гранит Джака официально стал игроком «Сандерленда», который по итогам прошлого сезона квалифицировался в АПЛ. Его предыдущий клуб, леверкузенский «Байер», заработал на трансфере примерно 20 миллионов евро.

Интересным фактом является то, что один Джака провел в Премьер-лиге в 2.5 раз больше матчей, чем все игроки «Сандерленда» вместе взятые (225 против 85).

За время выступлений в Германии за «фармацевтов» Гранит сыграл 99 матчей, отметившись 6 забитыми мячами и 9 результативными передачами. В составе «Байера» он также завоевал три трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.