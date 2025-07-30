«Команда прогрессирует». Мединский – про предстоящий сезон УПЛ

Украинский полузащитник киевской «Оболони» Игорь Мединский прокомментировал прошедшие сборы и назвал ожидания от предстоящего сезона чемпионата Украины:

– Летние сборы позади, проделали большую работу. Как оцениваешь готовность команды к новому сезону?

– Да, мы проделали неплохую работу – как физически, так и психологически, и ментально. И я считаю, что команда уже достаточно готова к сезону. А насколько мы готовы полностью, я думаю, уже покажет чемпионат.

– Уже в понедельник состоится первая выездная игра против Металлиста 1925. Как ты считаешь, что станет ключевым для победы? И вообще, чего ожидать от игры?

– Первый матч всегда интересен. Он как фундамент – с него начинается чемпионат. Я думаю, что игра будет боевая. Мы ожидаем очень хорошую команду. Против нее будет сложно играть, потому что там собрались очень хорошие футболисты.

Несмотря на то, что команда только вернулась в высший класс, они ставят высокие задачи на этот сезон. Но я думаю, ключевыми для нас будут самоотдача, самопожертвование и командная работа.

– Лично для тебя, что значит этот сезон? Какие цели ставишь для себя?

– Для меня каждый сезон важен, потому что мне уже 32 года и я каждый сезон проживаю как последний, можно так сказать. Но я счастлив, что мы уже третий год в высшей лиге, и хочется как можно дольше оставаться здесь. Чего я жду? Я всегда ставил на первое место командные достижения, а не личные. Поэтому для меня будет важно, как команда прогрессирует, как набирает очки. И самое важное – чтобы команда достигла своей цели, осталась в Премьер-Лиге и, возможно, заняла еще более высокое место, чем в предыдущих двух сезонах.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты», «Заря» и «Оболонь» ведут борьбу за защитника «Ворсклы».