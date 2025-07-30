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Лига чемпионов
30 июля 2025, 16:50 | Обновлено 30 июля 2025, 16:51
446
0

Экс-игрок Динамо: «Такие победы в ЛЧ киевлянам нужны. Они полезны команде»

Михалик оценил успех команды в матчах квалификации Лиги чемпионов

30 июля 2025, 16:50 | Обновлено 30 июля 2025, 16:51
446
0
Экс-игрок Динамо: «Такие победы в ЛЧ киевлянам нужны. Они полезны команде»
ФК Динамо Киев

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что в ответном матче квалификации Лиги чемпионов с «Хамруном» изменилось в игре киевлян по сравнению с первым поединком на Мальте.

«В первом поединке в действиях динамовцев еще чувствовалась определенная нервозность. Не исключено, потому что это был стартовый официальный матч, а может, из-за недостаточной осведомленности о силе визави. Вчера в Люблине уже все прошло гладко, особенно убедительными были номинальные хозяева до перерыва.

Была ожидаемая ротация в составе из-за травм, в конце концов, после 3:0 на Мальте Александр Шовковский мог бросить в бой нескольких исполнителей, у которых не было достаточной игровой практики. Важно, что динамовцы пытались действовать креативно в поисках кратчайших путей к воротам соперника. Согласен, уровень подготовки футболистов «Хамруна» значительно ниже. Однако и такие победы, как в Люблине, где киевляне забили три «сухих» мяча, тоже добавляют уверенности в своих силах, что обязательно пригодится как в следующем раунде Лиги чемпионов, так и на старте чемпионата УПЛ», – считает Михалик.

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Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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