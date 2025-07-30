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Украина. Первая лига
30 июля 2025, 16:33 | Обновлено 30 июля 2025, 16:50
478
0

Цель – вернуться в УПЛ. Клуб Первой лиги подписывает новичков

Ингулец нацелен сразу вернуться в элиту

30 июля 2025, 16:33 | Обновлено 30 июля 2025, 16:50
478
0
Цель – вернуться в УПЛ. Клуб Первой лиги подписывает новичков
ФК Ингулец

Как стало известно Sport.ua, клубное руководство перволигового «Ингульца» поставило перед тренерским штабом и футболистами задачу вернуться по итогам сезона в элитный дивизион.

По имеющейся информации, последними летними новичками команды стали вратари Дмитрий Панченко из «Локомотива», Алексей Слуцкий из «Чайки», полузащитники Ярослав Рязанцев («Диназ») и Дмитрий Касимов («Агробизнес»).

Переход защитника Даниэля Баника из «Миная» в последний момент сорвался. Не исключено, что к закрытию трансферного «окна» петровчане усилятся еще двумя арендованными исполнителями.

В стартовом туре «Ингулец» будет принимать 2 августа «Буковину», которая также не скрывает своего желания повыситься в классе.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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