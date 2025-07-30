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30 июля 2025, 16:28 |
185
0

Список игроков с 40+ голами за сезон в топ-5 лигах Европы современной эпохи

Всего было восемь случаев, когда футболист достиг такого показателя

30 июля 2025, 16:28 |
185
0
Список игроков с 40+ голами за сезон в топ-5 лигах Европы современной эпохи
Getty Images/Global Images Ukraine

В XXI веке было зафиксировано восемь случаев, когда игрок в одном розыгрыше топ-5 европейских лиг забил 40 или более голов.

Аргентинский нападающий Лионель Месси, выступавший в составе «Барселоны» сделал это трижды (2011/12 – 50, 2012/13 – 46, 2014/15 – 43). Его вечный соперник по карьере, Криштиану Роналду, также трижды отметился 40+ забитыми мячами в чемпионате за «Реал Мадрид» (2014/15 – 48, 2011/12 – 46, 2010/11 – 40).

В этот список также вошли поляк Роберт Левандовски («Бавария» 2020/21 – 41) и уругваец Луис Суарес («Барселона» 2015/16 – 40).

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Лионель Месси Криштиану Роналду Роберт Левандовски Луис Суарес бомбардиры статистика Ла Лига Английская Премьер-лига Бундеслига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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