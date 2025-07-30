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Лига чемпионов
30 июля 2025, 16:12 |
573
0

«Пусть дрожит вся Европа». Реакция болельщиков на победу Динамо

Команда Александра Шовковского вышла в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

30 июля 2025, 16:12 |
573
0
«Пусть дрожит вся Европа». Реакция болельщиков на победу Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» провело ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского со счетом 3:0 обыграли мальтийский клуб «Хамрун Спартанс».

В первом матче, который неделю назад прошел на Мальте, «Динамо» одержало победу со счетом 3:0. В ответном матче команде нужно было удержать добытое преимущество.

С задачей игроки «Динамо» справились. Чемпион Украины снова обыграл чемпиона Мальты со счетом 3:0. Болельщики остались довольны результатом команды. Но некоторые не скрывали сарказм.

Dmitry: Спокойно, легко и без проблем.

Серж: Наконец Михавко понял, в чьи ворота нужно забивать)))

Harv: Этих селюков прогнозируемо прошли. Хотя уровень матчей был таким себе. Следующий раунд тоже думаю пройдут с трудом. И дальше все.
Поражение в ЛЕ. Хотя ЛК была бы идеальным вариком.

Lesha: По сравнению Бешикташ-Шахтер этот матч уровня 2 лиги чемпионата района 😂

Олег Пєня: Мальтийский это не Андоррский футбол))

Степан Зеліско: А еще если Пафос или Маккаби пройдут, то вообще пусть дрожит вся Европа 🤣🤣🤣

Emil Ibrahimov: В этой команде в футбол играют 4 человека: Михавко, Шапаренко, Пихалонок и Ванат. Остальные – туристы. Играли против лютейшего колхоза, помойки уровня 1-2 лиги, их можно было бы выигрывать 8-10:0 по желанию. Но они просто мертвые. Отдельная «благодарность» тренеру, что тянет в состав таких «талантов» как Пономаренко и Брагару. Думаю, если бы Рубчинский был здоров и его выпустили бы. Зато Герреро, приобретенный за 2.5 млн сидит, ему мы шанса не даем, наверное, потому что он не может говорить с нашим тренером на русском языке. А то, что происходило в защите, в последние 15 минут вообще оставлю без комментариев. Предлагаю поставить Вячеслава Суркиса на ворота и вместо Михавка, Тимчика и Вивчаренко тоже поставит Суркисов, Биловаров и тд. Чтобы защита была семейной, уютной, по домашнему. Досадно, очень досадно за родной клуб и то, во что его превратили.

IgorOK: Научите уже в конце концов кто-то Ваната мяч подсекать и перебрасывать через вратаря соперника!!!

Yaroslav Yaroslav: Но с такой игрой, киевляне далеко не зайдут, что выиграли, это не заслуги киевлян, а соперника, увидим следующие игры.

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Лига чемпионов Динамо Киев Хамрун Спартанс реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: Telegram
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