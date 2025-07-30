Сабо назвал следующего соперника Динамо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua выбрал соперника для столичного клуба в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

– Можно не сомневаться, что в следующем раунде Лиги чемпионов динамовцы сыграют с более сильным соперником, чем мальтийцы, – кипрским «Пафосом» или израильским «Маккаби» (Тель-Авив).

– Да, согласен. Может быть, им станет «Маккаби». Все-таки это уже команда более серьезного уровня. Посмотрим.

Первый матч между «Пафосом» и «Маккаби» завершился со счетом 1:1.