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  4. Сабо назвал следующего соперника Динамо
Лига чемпионов
30 июля 2025, 16:55 |
1851
1

Сабо назвал следующего соперника Динамо

Бывший тренер киевлян считает, что столичный клуб встретится с «Маккаби»

30 июля 2025, 16:55 |
1851
1
Сабо назвал следующего соперника Динамо
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua выбрал соперника для столичного клуба в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

– Можно не сомневаться, что в следующем раунде Лиги чемпионов динамовцы сыграют с более сильным соперником, чем мальтийцы, – кипрским «Пафосом» или израильским «Маккаби» (Тель-Авив).

– Да, согласен. Может быть, им станет «Маккаби». Все-таки это уже команда более серьезного уровня. Посмотрим.

Первый матч между «Пафосом» и «Маккаби» завершился со счетом 1:1.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Лига чемпионов Маккаби Тель-Авив Пафос
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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