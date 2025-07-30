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30 июля 2025, 15:57 |
319
0

Голеадоры десятилетия. Кто забил больше всего мячей с 2010 по 2020 год?

В топ-2 вошли ожидаемые кандидаты

30 июля 2025, 15:57 |
319
0
Голеадоры десятилетия. Кто забил больше всего мячей с 2010 по 2020 год?
Getty Images/Global Images Ukraine

С 2010 по 2020 годы никто не отметился большим количеством голов, чем аргентинский нападающий Лионель Месси (606) и португальский форвард Криштиану Роналду (598).

Аргентинец достиг этого показателя за 663 матча в составе «Барселона», португалец – в 632 поединках за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Роналду также принадлежит лучший коэффициент голов на матч – 0,95.

Топ-3 рейтинга замыкает польский форвард Роберт Левандовски, который в 606 встречах за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию» отметился 438 забитыми мячами.

В пятерку лидеров также вошли бразилец Неймар («Барселона», «ПСЖ»: 583 матча, 387 голов) и уругваец Луис Суарес («Аякс», «Ливерпуль», «Барселона», «Атлетико» Мадрид: 566 матчей, 373 гола).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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