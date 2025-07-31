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Лига конференций
31 июля 2025, 07:35 | Обновлено 31 июля 2025, 07:42
318
0

Где смотреть онлайн матч отбора Лиги конференций Санта-Колома – Полесье

31 июля в 19:00 состоится матч второго раунда квалификации ЛК

31 июля 2025, 07:35 | Обновлено 31 июля 2025, 07:42
318
0
Где смотреть онлайн матч отбора Лиги конференций Санта-Колома – Полесье
Колаж Sport.ua

31 июля в 19:00 пройдет ответный матч второго раунда между командами Санта-Колома (Андрора) и Полесья (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе Estadi de la FAF в Энкампе. Житомирская команда в первом матче сенсационно уступила со счетом 1:2.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где соперником будет победитель пары "Пакш" (Венгрия) - "Марибор" (Словения) (1:0 после первого матча)

Где смотреть онлайн матч отбора в Лигу конференций Санта-Колома – Полесье

Видеотрансляцию матча производит видеосервис Kyivstar TV.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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