31 июля в 19:00 пройдет ответный матч второго раунда между командами Санта-Колома (Андрора) и Полесья (Украина).

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Команды встречаются на стадионе Estadi de la FAF в Энкампе. Житомирская команда в первом матче сенсационно уступила со счетом 1:2.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где соперником будет победитель пары "Пакш" (Венгрия) - "Марибор" (Словения) (1:0 после первого матча)

Где смотреть онлайн матч отбора в Лигу конференций Санта-Колома – Полесье

Видеотрансляцию матча производит видеосервис Kyivstar TV.