Англия30 июля 2025, 18:19 | Обновлено 30 июля 2025, 18:21
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Джака открыл второй десяток самых дорогих трансферов в истории Байера
Кто был самой дорогой продажей в истории «Байера»?
30 июля 2025, 18:19 | Обновлено 30 июля 2025, 18:21
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Швейцарский хавбек Гранит Джака снова вернулся в АПЛ. 32-летний футболист стал игроком «Сандерленда».
Сумма трансфера игрока в Англию составила 20 млн евро, что сделало этот переход 11-й самой дорогой продажей «Байера» в истории.
Самым дорогим трансфером в истории «фармацевтов» является переход Флориана Вирца в «Ливерпуль».
Самые дорогие продажи Байера
- 125 млн евро – Флориан Виртц (2025/26, в Ливерпуль)
- 80 млн евро – Кай Гавертц (2020/21, в Челси)
- 55 млн евро – Мусса Диаби (2023/24, в Астон Виллу)
- 40 млн евро – Жереми Фримпонг (2025/26, в Ливерпуль)
- 32 млн евро – Леон Бэйли (2021/22, в Астон Виллу)
- 30 млн евро – Сон Хын-Мин (2015/16, в Тоттенхэм)
- 25 млн евро – Юлиан Брандт (2019/20, в Боруссию Дортмунд)
- 25 млн евро – Бернд Лено (2018/19, в Арсенал)
- 23. 3 млн евро – Хакан Чалханоглу (2017/18, в Милан)
- 22 млн евро – Андре Шюррле (2013/14, в Челси)
- 20 млн евро – Гранит Джака (2025/26, в Сандерленд)
- 20 млн евро – Одилон Коссуну (2025/26, в Аталанту)
Mit Granit Xhaka verlässt der nächste Leistungsträger Bayer Leverkusen! 👋— Transfermarkt (@Transfermarkt) July 30, 2025
Alle Infos: https://t.co/TIpO3p7Cr5 pic.twitter.com/6p7MiFfX7q
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