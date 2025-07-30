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Англия
30 июля 2025, 18:19 | Обновлено 30 июля 2025, 18:21
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0

Джака открыл второй десяток самых дорогих трансферов в истории Байера

Кто был самой дорогой продажей в истории «Байера»?

30 июля 2025, 18:19 | Обновлено 30 июля 2025, 18:21
29
0
Джака открыл второй десяток самых дорогих трансферов в истории Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Швейцарский хавбек Гранит Джака снова вернулся в АПЛ. 32-летний футболист стал игроком «Сандерленда».

Сумма трансфера игрока в Англию составила 20 млн евро, что сделало этот переход 11-й самой дорогой продажей «Байера» в истории.

Самым дорогим трансфером в истории «фармацевтов» является переход Флориана Вирца в «Ливерпуль».

Самые дорогие продажи Байера

  1. 125 млн евро – Флориан Виртц (2025/26, в Ливерпуль)
  2. 80 млн евро – Кай Гавертц (2020/21, в Челси)
  3. 55 млн евро – Мусса Диаби (2023/24, в Астон Виллу)
  4. 40 млн евро – Жереми Фримпонг (2025/26, в Ливерпуль)
  5. 32 млн евро – Леон Бэйли (2021/22, в Астон Виллу)
  6. 30 млн евро – Сон Хын-Мин (2015/16, в Тоттенхэм)
  7. 25 млн евро – Юлиан Брандт (2019/20, в Боруссию Дортмунд)
  8. 25 млн евро – Бернд Лено (2018/19, в Арсенал)
  9. 23. 3 млн евро – Хакан Чалханоглу (2017/18, в Милан)
  10. 22 млн евро – Андре Шюррле (2013/14, в Челси)
  11. 20 млн евро – Гранит Джака (2025/26, в Сандерленд)
  12. 20 млн евро – Одилон Коссуну (2025/26, в Аталанту)
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Гранит Джака Байер Сандерленд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ финансы
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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