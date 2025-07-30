Джака открыл второй десяток самых дорогих трансферов в истории Байера

Швейцарский хавбек Гранит Джака снова вернулся в АПЛ. 32-летний футболист стал игроком «Сандерленда».

Сумма трансфера игрока в Англию составила 20 млн евро, что сделало этот переход 11-й самой дорогой продажей «Байера» в истории.

Самым дорогим трансфером в истории «фармацевтов» является переход Флориана Вирца в «Ливерпуль».

Самые дорогие продажи Байера

125 млн евро – Флориан Виртц (2025/26, в Ливерпуль) 80 млн евро – Кай Гавертц (2020/21, в Челси) 55 млн евро – Мусса Диаби (2023/24, в Астон Виллу) 40 млн евро – Жереми Фримпонг (2025/26, в Ливерпуль) 32 млн евро – Леон Бэйли (2021/22, в Астон Виллу) 30 млн евро – Сон Хын-Мин (2015/16, в Тоттенхэм) 25 млн евро – Юлиан Брандт (2019/20, в Боруссию Дортмунд) 25 млн евро – Бернд Лено (2018/19, в Арсенал) 23. 3 млн евро – Хакан Чалханоглу (2017/18, в Милан) 22 млн евро – Андре Шюррле (2013/14, в Челси) 20 млн евро – Гранит Джака (2025/26, в Сандерленд) 20 млн евро – Одилон Коссуну (2025/26, в Аталанту)