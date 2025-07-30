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Англия
30 июля 2025, 16:34 | Обновлено 30 июля 2025, 16:35
1073
0

Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма

«Фулхэм» может подписать игрока «Арсенала»

30 июля 2025, 16:34 | Обновлено 30 июля 2025, 16:35
1073
0
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Фулгем» интересуется украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко, сообщает издание GiveMeSport.

По информации источника, «канониры» готовы отпустить 28-летнего футболиста за 15 миллионов британских фунтов.

При этом усиление позиции левого защитника пока не является приоритетным для «дачников».

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко хочет остаться в «Арсенале».

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Дмитрий Вус Источник: GiveMeSport
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