Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
«Фулхэм» может подписать игрока «Арсенала»
Лондонский «Фулгем» интересуется украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко, сообщает издание GiveMeSport.
По информации источника, «канониры» готовы отпустить 28-летнего футболиста за 15 миллионов британских фунтов.
При этом усиление позиции левого защитника пока не является приоритетным для «дачников».
В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко хочет остаться в «Арсенале».
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