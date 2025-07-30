Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
Известный тренер – о последнем матче киевлян в еврокубках
Бывший главный тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился мыслями об игре «сине-белых» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Хамрун Спартанс» (3:0).
«Наши футболисты выглядели расслабленными, не было присущей им игры. Опять же: зачем такие команды, как мальтийская, пускать в розыгрыш? Это совсем «ноль».
Конечно. Хотя могли забить не шесть, а шестнадцать мячей! Наши футболисты вышли и играли стоя. Скорости нет, ничего нет... Обидно», – отметил Сабо.
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