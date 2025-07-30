Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 18:46 |
1584
3

Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»

Известный тренер – о последнем матче киевлян в еврокубках

30 июля 2025, 18:46 |
1584
3
Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился мыслями об игре «сине-белых» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Хамрун Спартанс» (3:0).

«Наши футболисты выглядели расслабленными, не было присущей им игры. Опять же: зачем такие команды, как мальтийская, пускать в розыгрыш? Это совсем «ноль».

Конечно. Хотя могли забить не шесть, а шестнадцать мячей! Наши футболисты вышли и играли стоя. Скорости нет, ничего нет... Обидно», – отметил Сабо.

По теме:
Виктория подписала опытного защитника
Сабо назвал следующего соперника Динамо
Металлург пригласил новичков из клубов призеров Первой лиги
Динамо Киев Йожеф Сабо Лига чемпионов Хамрун Спартанс инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил о переходе игрока к новичка УПЛ
Футбол | 30 июля 2025, 18:39 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил о переходе игрока к новичка УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил о переходе игрока к новичка УПЛ

«Левый Берег» попрощался с Богданом Кобзарем

Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 30 июля 2025, 14:29 8
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Поединок Q2 еврокубка состоится 31 июля и начнется в 22:00 по Киеву

Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Футбол | 30.07.2025, 09:55
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Бокс | 30.07.2025, 00:40
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Бокс | 30.07.2025, 02:52
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
В дечому старий правий. Зараз є три турнірі і таким командам доречніше приймати участь в ЛЄ, або ЛК. Треба давати можливість розвиватись таким командам, але для точно не у відборі до ЛЧ
Ответить
0
easterly
Да, жаба страшна штука)))
Ответить
0
Tea with milk
Это Шовковский шифрует команду, как и на сборах. В Тель-Авиве забегают, если только Суркис не побоится там играть, как это было с Мариуполем.
Ответить
-3
Популярные новости
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
Промоутер: «Из-за этого было очень неприятно смотреть бой Усик – Дюбуа»
Промоутер: «Из-за этого было очень неприятно смотреть бой Усик – Дюбуа»
28.07.2025, 21:41
Бокс
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
29.07.2025, 20:29 6
Биатлон
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
30.07.2025, 14:20
Футбол
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 50
Футбол
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
30.07.2025, 06:23 4
Футбол
Уайт объяснил, почему Дюбуа не смог подняться после последнего удара Усика
Уайт объяснил, почему Дюбуа не смог подняться после последнего удара Усика
28.07.2025, 22:54 4
Бокс
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
29.07.2025, 07:59 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем