Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»

Бывший главный тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился мыслями об игре «сине-белых» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Хамрун Спартанс» (3:0).

«Наши футболисты выглядели расслабленными, не было присущей им игры. Опять же: зачем такие команды, как мальтийская, пускать в розыгрыш? Это совсем «ноль».

Конечно. Хотя могли забить не шесть, а шестнадцать мячей! Наши футболисты вышли и играли стоя. Скорости нет, ничего нет... Обидно», – отметил Сабо.