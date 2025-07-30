Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»

Вчерашняя победа киевского «Динамо» над мальтийским «Хамрун Спартансом» (3:0) в ответном матче второго квалифайна Лиги чемпионов эзона-2025/26 не вызвала особого оживления в футбольной среде Украины. Оно и понятно: соперник из островного государства не входит в ведущие, а тем более в топ-клубы Европы. Именно поэтому реакция подавляющего большинства специалистов на выигрыш, позволивший команде Александра Шовковского пройти в следующий круг еврокубкового турнира, была сдержанной. Однако это не об одном из самых авторитетных наших тренерах Йожефе Сабо, который всегда эмоционально и откровенно дает оценку тому или иному матчу, действиям игроков и тренеров.

Опытный специалист поделился мнениями о вчерашнем поединке с корреспондентом Sport.ua.

– Это не футбол. Как можно допускать к выступлениям в таком престижном турнире, как Лига чемпионов, такие команды, как Хамрун Спартанс? Ну совсем не понимаю. Я некоторое время посмотрел игру, затем выключил телевизор и снова включил. Скажу прямо: никакого интереса не было. Ведь то, что было во вчерашней игре, повторюсь, это не футбол. Сколько я не созванивался с друзьями, все говорят, что этот матч даже не смотрели. Или немного посмотрели, а потом, как и я, выключили телевизор. Вот так. Действительно, ничего хорошего нет. Мне вспоминаются времена, когда мы были на тренировочном сборе и для первых спаррингов выбирали соперников любительского уровня или же заводские команды. Это было лучше. Мы забивали то восемь, то десять мячей – но была хотя бы играли. А здесь никакой игры не было. И я даже не знаю, платят в Хамрун Спартанс или не платят. Хотя комментатор матча говорил, что в составе мальтийской команды есть итальянский легионер. Но какой футболист – ну, я не знаю… У вчерашнего соперника «Динамо» уровня как такового нет, если игрок не может ударить по мячу, сделать передачу. В действиях мальтийцев брак за браком. Короче говоря, хе..я полная.

– О вчерашнем матче можно сказать, что игра была в одни ворота. Мальтийцы ничего особенного не показали.

– Так и наши футболисты выглядели расслабленными, не было присущей им игры. Опять же: зачем такие команды, как мальтийская, пускать в розыгрыш? Это совсем «ноль».

– Это тот случай, когда после победы с общим счетом 6:0 эстетического удовольствия не наблюдается?

– Конечно. Хотя могли забить не шесть, а шестнадцать мячей! Наши футболисты вышли и играли стоя. Скорости нет, ничего нет… Обидно.

– Можно не сомневаться, что в следующем раунде Лиги чемпионов динамовцы сыграют более высоким по классу соперником – кипрским «Пафосом» или израильским «Маккаби» (Тель-Авив).

– Да, согласен. Может быть, что им станет Маккаби. Все же это уже какая-то более серьезная команда. Посмотрим.