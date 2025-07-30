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Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 15:40 | Обновлено 30 июля 2025, 16:14
6485
18

Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»

Известный специалист удивлен уровню оппозиции в Лиге чемпионов

30 июля 2025, 15:40 | Обновлено 30 июля 2025, 16:14
6485
18
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
ФК Динамо Киев

Вчерашняя победа киевского «Динамо» над мальтийским «Хамрун Спартансом» (3:0) в ответном матче второго квалифайна Лиги чемпионов эзона-2025/26 не вызвала особого оживления в футбольной среде Украины. Оно и понятно: соперник из островного государства не входит в ведущие, а тем более в топ-клубы Европы. Именно поэтому реакция подавляющего большинства специалистов на выигрыш, позволивший команде Александра Шовковского пройти в следующий круг еврокубкового турнира, была сдержанной. Однако это не об одном из самых авторитетных наших тренерах Йожефе Сабо, который всегда эмоционально и откровенно дает оценку тому или иному матчу, действиям игроков и тренеров.

Опытный специалист поделился мнениями о вчерашнем поединке с корреспондентом Sport.ua.

– Это не футбол. Как можно допускать к выступлениям в таком престижном турнире, как Лига чемпионов, такие команды, как Хамрун Спартанс? Ну совсем не понимаю. Я некоторое время посмотрел игру, затем выключил телевизор и снова включил. Скажу прямо: никакого интереса не было. Ведь то, что было во вчерашней игре, повторюсь, это не футбол. Сколько я не созванивался с друзьями, все говорят, что этот матч даже не смотрели. Или немного посмотрели, а потом, как и я, выключили телевизор. Вот так. Действительно, ничего хорошего нет. Мне вспоминаются времена, когда мы были на тренировочном сборе и для первых спаррингов выбирали соперников любительского уровня или же заводские команды. Это было лучше. Мы забивали то восемь, то десять мячей – но была хотя бы играли. А здесь никакой игры не было. И я даже не знаю, платят в Хамрун Спартанс или не платят. Хотя комментатор матча говорил, что в составе мальтийской команды есть итальянский легионер. Но какой футболист – ну, я не знаю… У вчерашнего соперника «Динамо» уровня как такового нет, если игрок не может ударить по мячу, сделать передачу. В действиях мальтийцев брак за браком. Короче говоря, хе..я полная.

– О вчерашнем матче можно сказать, что игра была в одни ворота. Мальтийцы ничего особенного не показали.
– Так и наши футболисты выглядели расслабленными, не было присущей им игры. Опять же: зачем такие команды, как мальтийская, пускать в розыгрыш? Это совсем «ноль».

– Это тот случай, когда после победы с общим счетом 6:0 эстетического удовольствия не наблюдается?
– Конечно. Хотя могли забить не шесть, а шестнадцать мячей! Наши футболисты вышли и играли стоя. Скорости нет, ничего нет… Обидно.

– Можно не сомневаться, что в следующем раунде Лиги чемпионов динамовцы сыграют более высоким по классу соперником – кипрским «Пафосом» или израильским «Маккаби» (Тель-Авив).
– Да, согласен. Может быть, что им станет Маккаби. Все же это уже какая-то более серьезная команда. Посмотрим.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Хамрун Спартанс инсайд Лига чемпионов интервью
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 18
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easterly
Панове клепальщики новин і зінченко іже з ними - ну не намагайтеся задарма очорнити Динамо! Всі дорослі люди, всі все розуміють. Якщо ви подібні перли друкуєте для плебсу тіпа атаман, апепа, , ківа, юкрейн і подібних, ну тоді ок. Але вас читають і нормальні люди. Чи для вас це не важливо? Чи думаєте, якщо виграли один матч у ніякого Бешикташа, то тепер можно плювати в різні сторони? Вітер буває іноді змінює напрямки. Чи ваші граблі не такі?
Колись давно, на зорі людства, зайшов на один сайт зеленого кольору. Було таке відчуття, що потрабив до якоїсть ригалокви низького пошибу. Це був перший і останній раз. Але відчуття, що від цього бруду довго прийдеться відмиватися, залишається і до тепер. Не уподобляйтеся і опускайтеся до рівня того зеленого сайту
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
тут всім зрозуміло звідки вітер дує
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+5
SHN
ДК хоть очки набрали,а гроза Ильвеса усралась во 2-м матче
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
DK2025
У ежика после возобновления очернительных бонусов (ахметовских) против Динамо ну совсем пропал интерес смотреть на победы киевлян. Какая же это продажная старая гнида, тьфу как противно!
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+2
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Умник
Дед за Хамрун топил
Эх Йожеф злопамятный ты человек.)))
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+1
ZloyDeda
А Сабо-нафталін не висловився, як "Ільвес" допустили до матчу з Шахтарем?
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0
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Serhiy I
Чим дальше в ліс тим грубші партизани ,йожик - піди на грядки (якщо маєш ) і привикай до землі !!! 
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0
Перший Серед Рівних
Цей "шлях чемпіонів" чемпіонів Кіпру і Албанії - взагалі сміх. В групу ЛЄ важче пробитись. 
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-2
Перший Серед Рівних
Наступний суперник із надпотужного чемпіонату Кіпра? 
Ответить
-3
batistuta
Мальтійській колгосп проти нашого не канає... зовсім!
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-9
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