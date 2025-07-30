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  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Лига конференций
30 июля 2025, 23:11 | Обновлено 30 июля 2025, 23:12
2152
3

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»

Известный тренер дал прогноз на ответный матч между «Санта-Коломой» и «Полесьем»

30 июля 2025, 23:11 | Обновлено 30 июля 2025, 23:12
2152
3
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
ФК Полесье

В четверг, 31 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Санта-Колома» и «Полесье». Поединок пройдет в Энкампи (Андорра) на стадионе ФФА, игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Первый матч завершился сенсационной победой «Санта-Коломы» со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Незадолго до ответного матча свой прогноз на игру дал известный украинский тренер Виталий Кварцяный:

«Думаю, «Полесье» победит с нужным счетом и пройдет дальше. Другого результата я даже не представляю, потому что это будет «стыдоба» – вылететь от андоррцев. Я даю «Полесью» 90% на проход».

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Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций Виталий Кварцяный
Дмитрий Вус Источник: BLIK
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Комментарии 3
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Перець
Сумую за Кварцяним , а особливо як умів напхати всім по ходу в матчі, а деякі фрази стали крилатими
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+4
pmelnik7788
Шкода, що у Кварцяного зараз мало беруть інтерв"ю, він би розказав, як треба грати в умовах війни
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+2
pmelnik7788
А тут журналисти розглядають шмар футболістів по ночам в інтернеті. Поїдьте в Луцьк до Віталія Володимировича, зразу взнаєм все про наш футбол!
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+1
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