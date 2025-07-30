Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Известный тренер дал прогноз на ответный матч между «Санта-Коломой» и «Полесьем»
В четверг, 31 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Санта-Колома» и «Полесье». Поединок пройдет в Энкампи (Андорра) на стадионе ФФА, игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
Первый матч завершился сенсационной победой «Санта-Коломы» со счетом 2:1.
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Незадолго до ответного матча свой прогноз на игру дал известный украинский тренер Виталий Кварцяный:
«Думаю, «Полесье» победит с нужным счетом и пройдет дальше. Другого результата я даже не представляю, потому что это будет «стыдоба» – вылететь от андоррцев. Я даю «Полесью» 90% на проход».
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