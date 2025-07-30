КВАРЦЯНЫЙ: «Суркис может сказать Шовковскому: «Не забывай, кто это такой»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о центральном защитнике киевского «Динамо» Кристиане Биловаре, который является зятем президента столичного клуба Игоря Суркиса:

«Давит ли на него то, что он – зять Суркиса? Я думаю, он об этом не думает, когда выходит на поле. Видно, что он неплохой парень. Когда Беловар забил гол, который потом отменили, то партнеры по команде начали его обнимать. А если бы он был мажором, типа «смотрите, я – зять Суркиса», то динамовцы к нему бы не очень прилипали. Футболисты не любят «папиных сынков». Значит, Беловар хороший парень и правильно ведет себя в коллективе.

Однако Шовковскому точно не просто, Игорь Михайлович очень самолюбив и может сказать: «Ты там смотри. Не забывай, кто это такой». Все же я думаю, что между Беловаром и тренером рабочая субординация, но хочет он или нет, Шовковский понимает, кто перед ним».

Ранее сам Кристиан Беловар высказался о своих отношениях с Игорем Суркисом.