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  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Суркис может сказать Шовковскому: «Не забывай, кто это такой»
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 17:23 |
1724
4

КВАРЦЯНЫЙ: «Суркис может сказать Шовковскому: «Не забывай, кто это такой»

Известный украинский тренер высказался относительно Кристиана Биловара

30 июля 2025, 17:23 |
1724
4
КВАРЦЯНЫЙ: «Суркис может сказать Шовковскому: «Не забывай, кто это такой»
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о центральном защитнике киевского «Динамо» Кристиане Биловаре, который является зятем президента столичного клуба Игоря Суркиса:

«Давит ли на него то, что он – зять Суркиса? Я думаю, он об этом не думает, когда выходит на поле. Видно, что он неплохой парень. Когда Беловар забил гол, который потом отменили, то партнеры по команде начали его обнимать. А если бы он был мажором, типа «смотрите, я – зять Суркиса», то динамовцы к нему бы не очень прилипали. Футболисты не любят «папиных сынков». Значит, Беловар хороший парень и правильно ведет себя в коллективе.

Однако Шовковскому точно не просто, Игорь Михайлович очень самолюбив и может сказать: «Ты там смотри. Не забывай, кто это такой». Все же я думаю, что между Беловаром и тренером рабочая субординация, но хочет он или нет, Шовковский понимает, кто перед ним».

Ранее сам Кристиан Беловар высказался о своих отношениях с Игорем Суркисом.

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Кристиан Биловар Игорь Суркис Александр Шовковский Виталий Кварцяный Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: BLIK
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Комментарии 4
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turist86
Дивно, що проти такого суперника і за такого рахунку не вийшов Вячеслав Суркіс. (Але в запасі був не він, в Моргун)
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