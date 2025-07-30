ВИДЕО. Шахтер прибыл в Польшу на ответный матч против Бешикташа
Игра состоится 31 июля
31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул.
Поединок пройдет на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала игры – 21:00 по Киеву.
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В первом матче подопечные Арды Турана переиграли коллектив Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:2 благодаря голам Алиссона Сантаны, Кевина (дубль) и Эгиналду.
За день до ответного матча горняки уже прибыли в Польшу. Пресс-служба Шахтера поделилась видео с поездки команды.
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Польшу на ответный матч против Бешикташа
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