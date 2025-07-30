Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер прибыл в Польшу на ответный матч против Бешикташа
Лига Европы
30 июля 2025, 15:12 |
468
2

ВИДЕО. Шахтер прибыл в Польшу на ответный матч против Бешикташа

Игра состоится 31 июля

30 июля 2025, 15:12 |
468
2
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Польшу на ответный матч против Бешикташа
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул.

Поединок пройдет на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала игры – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче подопечные Арды Турана переиграли коллектив Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:2 благодаря голам Алиссона Сантаны, Кевина (дубль) и Эгиналду.

За день до ответного матча горняки уже прибыли в Польшу. Пресс-служба Шахтера поделилась видео с поездки команды.

ВИДЕО. Шахтер прибыл в Польшу на ответный матч против Бешикташа

По теме:
Шахтер – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Кауан ЭЛИАС: «Счастлив, что попал в Шахтер. Но хочу в более крупный клуб»
Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26
Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Бешикташ видео переезд (перелет)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пусть дрожит вся Европа». Реакция болельщиков на победу Динамо
Футбол | 30 июля 2025, 16:12 0
«Пусть дрожит вся Европа». Реакция болельщиков на победу Динамо
«Пусть дрожит вся Европа». Реакция болельщиков на победу Динамо

Команда Александра Шовковского вышла в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Футбол | 30 июля 2025, 09:02 3
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере

Илья Забарный и Лукаc Шевалье присоединятся к «ПСЖ»

Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 30.07.2025, 12:19
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Биатлон | 29.07.2025, 20:29
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Футбол | 29.07.2025, 22:25
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhiy I
Матвієнко під Клюйверта косить. ))) Скоріше - черепаха тортила ).
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
29.07.2025, 07:59 5
Бокс
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
29.07.2025, 09:40 9
Футбол
Уверенная точка. Динамо и во втором матче разгромило Хамрун Спартанс
Уверенная точка. Динамо и во втором матче разгромило Хамрун Спартанс
29.07.2025, 22:52 207
Футбол
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 3
Футбол
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
29.07.2025, 22:34 4
Футбол
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
29.07.2025, 07:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем