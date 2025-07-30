Кауан ЭЛИАС: «Счастлив, что попал в Шахтер. Но хочу в более крупный клуб»

19-летний центрфорвард «Шахтера» Кауан Элиас рассказал о том, как перебирался в Украину из «Флуминенсе», поделился карьерными амбициями, а также коротко охарактеризовал работу с новым коучем команды Ардой Тураном.

«Мне грустно, что пришлось уйти [из «Флуминенсе»] так быстро, но я счастлив, что попал в такой клуб, как «Шахтер». Конечно, я хочу перейти в еще более крупный клуб, в еще более сильную лигу, но я знаю, что это постепенный процесс».

«Все произошло очень быстро. Здесь, в «Шахтере», многое не так [как в Бразилии]. В Украине очень холодно. Привыкнуть было сложно... Ноги болели, руки горели, губы обветривались, кожа была сухой. Я здесь уже шесть-семь месяцев, так что привыкаю и учусь жить. К еде я так и не смог привыкнуть. Я всегда привожу фасоль из Бразилии, рис из Бразилии и немного муки. Язык – одна из самых сложных вещей, но я предпочитаю английский, он удобнее».

«Арда Туран? С того момента, как он появился, я понял, какой он большой профессионал. Он был футболистом не так давно, поэтому он лучше понимает игроков. Отношения стали более непринужденными. Я понял, что это для меня новые возможности», – рассказал Элиас.

Напомним, в начале февраля «Шахтер» купил Кауана Элиаса из «Флуминенсе» за 17 миллионов евро.