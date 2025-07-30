Динамо восьмой раз в истории разгромило соперника и дома, и в гостях
Александр Шовковский повторил достижение Валерия Лобановского и Юрия Семина
«Динамо» восьмой раз за время выступления в еврокубках сумело обыграть соперника с крупным счетом и дома, и в гостях. 5 раз киевляне учиняли двойной разгром в Лиге чемпионов, 2 - в Кубке кубков и 1 - в Лиге Европы.
По две двойные крупные виктории динамовцы отпраздновали под руководством Валерия Лобановского, Юрия Семина и Александра Шовковского, одну – с Анатолием Демьяненко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Крупные победы Динамо и дома, и в гостях в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер Динамо
|
Соперник
|
Счет
|
|
1965/66
|
КК
|
1/16
|
Виктор МАСЛОВ
|
Колрейн
|
6:1 (г)
|
4:0 (д)
|
1985/86
|
КК
|
1/4
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Рапид В
|
4:1 (г)
|
5:1 (д)
|
1997/98
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Барселона
|
3:0 (д)
|
4:0 (г)
|
2006/07
|
ЛЧ
|
КР2
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Металургс
|
4:1 (г)
|
4:0 (д)
|
2008/09
|
ЛЧ
|
КР3
|
Юрий СЕМИН
|
Спартак М
|
4:1 (г)
|
4:1 (д)
|
2010/11
|
ЛЕ
|
1/16
|
Юрий СЕМИН
|
Бешикташ
|
4:1 (г)
|
4:0 (д)
|
2024/25
|
ЛЧ
|
КР2
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Партизан
|
6:2 (д)
|
3:0 (г)
|
2025/26
|
ЛЧ
|
КР2
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Хамрун Спартанс
|
3:0 (г)
|
3:0 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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