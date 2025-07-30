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Лига чемпионов
30 июля 2025, 13:47 | Обновлено 30 июля 2025, 13:53
228
0

Динамо восьмой раз в истории разгромило соперника и дома, и в гостях

Александр Шовковский повторил достижение Валерия Лобановского и Юрия Семина

30 июля 2025, 13:47 | Обновлено 30 июля 2025, 13:53
228
0
Динамо восьмой раз в истории разгромило соперника и дома, и в гостях
ФК Динамо

«Динамо» восьмой раз за время выступления в еврокубках сумело обыграть соперника с крупным счетом и дома, и в гостях. 5 раз киевляне учиняли двойной разгром в Лиге чемпионов, 2 - в Кубке кубков и 1 - в Лиге Европы.

По две двойные крупные виктории динамовцы отпраздновали под руководством Валерия Лобановского, Юрия Семина и Александра Шовковского, одну – с Анатолием Демьяненко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Крупные победы Динамо и дома, и в гостях в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Тренер Динамо

Соперник

Счет

1965/66

КК

1/16

Виктор МАСЛОВ

Колрейн

6:1 (г)

4:0 (д)

1985/86

КК

1/4

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Рапид В

4:1 (г)

5:1 (д)

1997/98

ЛЧ

ГТ

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Барселона

3:0 (д)

4:0 (г)

2006/07

ЛЧ

КР2

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Металургс

4:1 (г)

4:0 (д)

2008/09

ЛЧ

КР3

Юрий СЕМИН

Спартак М

4:1 (г)

4:1 (д)

2010/11

ЛЕ

1/16

Юрий СЕМИН

Бешикташ

4:1 (г)

4:0 (д)

2024/25

ЛЧ

КР2

Александр ШОВКОВСКИЙ

Партизан

6:2 (д)

3:0 (г)

2025/26

ЛЧ

КР2

Александр ШОВКОВСКИЙ

Хамрун Спартанс

3:0 (г)

3:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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