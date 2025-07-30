Динамо восьмой раз в истории разгромило соперника и дома, и в гостях

«Динамо» восьмой раз за время выступления в еврокубках сумело обыграть соперника с крупным счетом и дома, и в гостях. 5 раз киевляне учиняли двойной разгром в Лиге чемпионов, 2 - в Кубке кубков и 1 - в Лиге Европы.

По две двойные крупные виктории динамовцы отпраздновали под руководством Валерия Лобановского, Юрия Семина и Александра Шовковского, одну – с Анатолием Демьяненко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Крупные победы Динамо и дома, и в гостях в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Тренер Динамо Соперник Счет 1965/66 КК 1/16 Виктор МАСЛОВ Колрейн 6:1 (г) 4:0 (д) 1985/86 КК 1/4 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Рапид В 4:1 (г) 5:1 (д) 1997/98 ЛЧ ГТ Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Барселона 3:0 (д) 4:0 (г) 2006/07 ЛЧ КР2 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Металургс 4:1 (г) 4:0 (д) 2008/09 ЛЧ КР3 Юрий СЕМИН Спартак М 4:1 (г) 4:1 (д) 2010/11 ЛЕ 1/16 Юрий СЕМИН Бешикташ 4:1 (г) 4:0 (д) 2024/25 ЛЧ КР2 Александр ШОВКОВСКИЙ Партизан 6:2 (д) 3:0 (г) 2025/26 ЛЧ КР2 Александр ШОВКОВСКИЙ Хамрун Спартанс 3:0 (г) 3:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.