Экс-форвард сборной назвал динамовцев с наибольшим числом ошибок с Хамруном

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашнем матче квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Хамрун», в котором киевляне снова разгромно победили – 3:0.

«Ошибались те эксперты, которые утверждали, что после убедительной победы в гостях динамовцы в ответном матче будут действовать не с максимальной отдачей, будут жалеть себя в единоборствах и беречь силы для стартового поединка чемпионата УПЛ с «Вересом», который состоится уже 2 августа.

Следует отдать должное руководителю киян Александру Шовковскому, который настроил подопечных так, как будто это противостояние очень много решало. Киевляне много двигались, были заточены на атакующие операции, эффектно комбинировали. В конце концов, их уровень подготовки позволял не сомневаться, кто на поле в Люблине хозяин.

Что не понравилось? Чрезмерное волнение некоторых динамовцев, в частности, Владислава Кабаева, Назара Волошина, что приводило к досадным ошибкам. И речь идет о игроках с немалым международным опытом. Пора взрослеть».

Ранее голкипер «бело-синих» Руслан Нещерет поделился эмоциями после победы над «Хамруном».