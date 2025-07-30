Украинские клубы провели 90-й сухой матч в Лиге чемпионов на своем поле
Сухая еврокубковая серия Руслана Нещерета достигла 307 минут
Украинские клубы провели 90-й сухой матч в Лиге (Кубке) чемпионов на своем поле. 55 раз не пропускало в родных стенах в главном клубном турнире континента «Динамо», 29 - «Шахтер», 5 – «Днепр» и 1 – «Заря». Между тем автор, можно сказать, юбилея голкипер киевлян Руслан Нещерет держит свои ворота на «замке» уже 307 минут кряду.
Более продолжительные сухие серии в еврокубках имели только два вратаря динамовцев – Евгений Рудаков (четырежды – 541, 419, 335, 319 минут) и Александр Шовковский (341 минута).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние сухие матчи украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов
|
СМ
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Вратарь
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
27.09.1972
|
1/16
|
Динамо
|
Евгений РУДАКОВ
|
Сваровски-Ваккер
|
2:0
|
10-й
|
16.03.1977
|
1/4
|
Динамо
|
Евгений РУДАКОВ
|
Бавария
|
2:0
|
20-й
|
16.09.1987
|
1/16
|
Динамо
|
Виктор ЧАНОВ
|
Рейнджерс
|
1:0
|
30-й
|
17.03.1999
|
1/4
|
Динамо
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Реал
|
2:0
|
40-й
|
28.08.2002
|
КР3
|
Динамо
|
Виталий РЕВА
|
Левски
|
1:0
|
50-й
|
02.08.2006
|
КР2
|
Динамо
|
Александр РЫБКА
|
Металургс
|
4:0
|
60-й
|
08.12.2010
|
ГТ
|
Шахтер
|
Андрей ПЯТОВ
|
Брага
|
2:0
|
70-й
|
05.08.2015
|
КР3
|
Шахтер
|
Андрей ПЯТОВ
|
Фенербахче
|
3:0
|
80-й
|
27.10.2020
|
ГТ
|
Шахтер
|
Анатолий ТРУБИН
|
Интер
|
0:0
|
90-й
|
29.07.2025
|
КР2
|
Динамо
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
Хамрун Спартанс
|
3:0
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