Украинские клубы провели 90-й сухой матч в Лиге чемпионов на своем поле

Украинские клубы провели 90-й сухой матч в Лиге (Кубке) чемпионов на своем поле. 55 раз не пропускало в родных стенах в главном клубном турнире континента «Динамо», 29 - «Шахтер», 5 – «Днепр» и 1 – «Заря». Между тем автор, можно сказать, юбилея голкипер киевлян Руслан Нещерет держит свои ворота на «замке» уже 307 минут кряду.

Более продолжительные сухие серии в еврокубках имели только два вратаря динамовцев – Евгений Рудаков (четырежды – 541, 419, 335, 319 минут) и Александр Шовковский (341 минута).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние сухие матчи украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов