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Лига чемпионов
30 июля 2025, 13:23 | Обновлено 30 июля 2025, 13:29
66
0

Украинские клубы провели 90-й сухой матч в Лиге чемпионов на своем поле

Сухая еврокубковая серия Руслана Нещерета достигла 307 минут

30 июля 2025, 13:23 | Обновлено 30 июля 2025, 13:29
66
0
Украинские клубы провели 90-й сухой матч в Лиге чемпионов на своем поле
ФК Динамо

Украинские клубы провели 90-й сухой матч в Лиге (Кубке) чемпионов на своем поле. 55 раз не пропускало в родных стенах в главном клубном турнире континента «Динамо», 29 - «Шахтер», 5 – «Днепр» и 1 – «Заря». Между тем автор, можно сказать, юбилея голкипер киевлян Руслан Нещерет держит свои ворота на «замке» уже 307 минут кряду.

Более продолжительные сухие серии в еврокубках имели только два вратаря динамовцев – Евгений Рудаков (четырежды – 541, 419, 335, 319 минут) и Александр Шовковский (341 минута).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние сухие матчи украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов

СМ

Дата

Стадия

Клуб

Вратарь

Соперник

Счет

1-й

27.09.1972

1/16

Динамо

Евгений РУДАКОВ

Сваровски-Ваккер

2:0

10-й

16.03.1977

1/4

Динамо

Евгений РУДАКОВ

Бавария

2:0

20-й

16.09.1987

1/16

Динамо

Виктор ЧАНОВ

Рейнджерс

1:0

30-й

17.03.1999

1/4

Динамо

Александр ШОВКОВСКИЙ

Реал

2:0

40-й

28.08.2002

КР3

Динамо

Виталий РЕВА

Левски

1:0

50-й

02.08.2006

КР2

Динамо

Александр РЫБКА

Металургс

4:0

60-й

08.12.2010

ГТ

Шахтер

Андрей ПЯТОВ

Брага

2:0

70-й

05.08.2015

КР3

Шахтер

Андрей ПЯТОВ

Фенербахче

3:0

80-й

27.10.2020

ГТ

Шахтер

Анатолий ТРУБИН

Интер

0:0

90-й

29.07.2025

КР2

Динамо

Руслан НЕЩЕРЕТ

Хамрун Спартанс

3:0
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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