Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
WTA
30 июля 2025, 13:25 |
237
0

Марта Костюк – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/16 финала состоится 31 июля, время старта будет определено позже

30 июля 2025, 13:25 |
237
0
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Коллаж Sport.ua

31 июля, в третьем круге турнира в Монреале, между собой сыграют Марта Костюк (WTA 28) и Дарья Касаткина.

Время начала матча будет определено позже.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская теннисистка проводит непростой для себя сезон, до этого турнира у нее была серия из шести поражений кряду, последняя победа была еще в мае. При таких раскладах Костюк стартовала со второго круга матчем против опытной и сильной Маркеты Вондроушовой, которая набирала ход после операции в конце прошлого сезона. Марта была небольшим андердогом в том матче, но смогла одержать волевую победу – 2:6, 6:3, 6:2.

Когда Костюк в форме, она может обыграть любую соперницу, последняя победа должна вернуть уверенность в своих силах. Украинке 23 года, у нее есть время и предпосылки для прогресса. На харде Марта в текущем сезоне провела 20 матчей, выиграв 11 из них.

Дарья Касаткина

Бывшая «нейтралка», а с этого года уже полноценная австралийка играет в этом году с переменным успехом, на ее счету 17 побед и столько же поражений. На харде спортсменка провела 18 матчей, выиграв десять раз.

Касаткина тоже начала борьбу в Монреале со второго круга, где разобралась с «нейтралкой» Анной Блинковой – 6:1, 6:4. Спортсменка начинала сезон в топ-10, но из-за посредственных результатов потеряла 9 позиций, из-за чего покинула первую десятку.

Теннисистке 28 лет, записывать ее к числу ветеранов рано, хотя свой карьерный пик она прошла, ведь Дарья считалась восходящей звездой, но шлемы ей не покорились.

Личные встречи

У спортсменок немалая история очных противостояний, они пересекались семь раз, пока счет 4:3 в пользу Касаткиной. Последний раз теннисистки встречались в этом году, на турнире в Риме, тогда Костюк уверенно выиграла – 6:4, 6:2.

Прогноз на матч

Встречаются примерно равные теннисистки, они недалеко расположены в рейтинге, у них конкурентная история очных противостояний. Небольшим фаворитом в этой паре считается украинка. Жду сложного матча двух сильных теннисисток из топ-30.

Перспективно здесь выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.70.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
31.07.2025 -
18:00
Дарья Касаткина
Тотал больше 20.5 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Санта-Колома – Полесье. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Марта Костюк Дарья Касаткина WTA Монреаль прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
Бокс | 30 июля 2025, 09:22 2
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»

Катмен – о наследии Александра

Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Футбол | 30 июля 2025, 09:55 3
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ

Украинца хотел арендовать «Ньюкасл»

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 30 июля
Теннис | 30.07.2025, 06:44
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 30 июля
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 30 июля
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
Футбол | 29.07.2025, 22:34
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 30.07.2025, 09:26
Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 3
Футбол
Известный тренер: «Все супертяжи тут из-за денег, а Усик – тот, которого..»
Известный тренер: «Все супертяжи тут из-за денег, а Усик – тот, которого..»
28.07.2025, 19:35
Бокс
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
28.07.2025, 09:33 200
Футбол
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
29.07.2025, 11:33 25
Футбол
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
29.07.2025, 20:29 6
Биатлон
Сборная Украины прекратила борьбу на ЧМ в Тбилиси в командной рапире
Сборная Украины прекратила борьбу на ЧМ в Тбилиси в командной рапире
28.07.2025, 12:57
Другие виды
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
28.07.2025, 09:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем