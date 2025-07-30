31 июля, в третьем круге турнира в Монреале, между собой сыграют Марта Костюк (WTA 28) и Дарья Касаткина.

Время начала матча будет определено позже.

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Марта Костюк

Украинская теннисистка проводит непростой для себя сезон, до этого турнира у нее была серия из шести поражений кряду, последняя победа была еще в мае. При таких раскладах Костюк стартовала со второго круга матчем против опытной и сильной Маркеты Вондроушовой, которая набирала ход после операции в конце прошлого сезона. Марта была небольшим андердогом в том матче, но смогла одержать волевую победу – 2:6, 6:3, 6:2.

Когда Костюк в форме, она может обыграть любую соперницу, последняя победа должна вернуть уверенность в своих силах. Украинке 23 года, у нее есть время и предпосылки для прогресса. На харде Марта в текущем сезоне провела 20 матчей, выиграв 11 из них.

Дарья Касаткина

Бывшая «нейтралка», а с этого года уже полноценная австралийка играет в этом году с переменным успехом, на ее счету 17 побед и столько же поражений. На харде спортсменка провела 18 матчей, выиграв десять раз.

Касаткина тоже начала борьбу в Монреале со второго круга, где разобралась с «нейтралкой» Анной Блинковой – 6:1, 6:4. Спортсменка начинала сезон в топ-10, но из-за посредственных результатов потеряла 9 позиций, из-за чего покинула первую десятку.

Теннисистке 28 лет, записывать ее к числу ветеранов рано, хотя свой карьерный пик она прошла, ведь Дарья считалась восходящей звездой, но шлемы ей не покорились.

Личные встречи

У спортсменок немалая история очных противостояний, они пересекались семь раз, пока счет 4:3 в пользу Касаткиной. Последний раз теннисистки встречались в этом году, на турнире в Риме, тогда Костюк уверенно выиграла – 6:4, 6:2.

Прогноз на матч

Встречаются примерно равные теннисистки, они недалеко расположены в рейтинге, у них конкурентная история очных противостояний. Небольшим фаворитом в этой паре считается украинка. Жду сложного матча двух сильных теннисисток из топ-30.

Перспективно здесь выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.70.