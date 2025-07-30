Караваев провел юбилейный матч в еврокубках
Поединок с мальтийцами стал юбилейным еще для двух игроков «Динамо»
Поединок с «Хамрун Спартанс» (3:0) стал 70-м в еврокубковой карьере Александра Караваева. 44 матча он провел за «Динамо» и 26 – за «Зарю». 41 встречу Александр отыграл в Лиге Европы, 26 – в Лиге чемпионов и 3 – в Лиге конференций. 29 раз выпускал Караваева на поле Мирча Луческу, 26 – Юрий Вернидуб, 9 – Александр Шовковский; 4 – Алексей Михайличенко и 1 – Александр Хацкевич.
К слову, Александр впервые вывел киевлян на игру в еврокубках, став 45-м за все годы капитаном бело-синих на международной арене.
Между тем поединок с мальтийцами оказался юбилейным еще для двух динамовцев. Владислав Ванат провел 30-й матч в еврокубках (ЛЧ – 14, ЛЕ – 13, ЛК – 3), а Владислав Супряга – 20-й (ЛЧ – 16, ЛЕ – 4).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Александра Караваева в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
17.07.2014
|
ЛЕ
|
КР2
|
Заря
|
Лячи
|
3:0 (г)
|
10-й
|
27.08.2015
|
ЛЕ
|
КР4
|
Заря
|
Легия
|
2:3 (г)
|
20-й
|
02.11.2017
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Заря
|
Герта
|
0:2 (г)
|
30-й
|
28.11.2019
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Мальме
|
3:4 (г)
|
40-й
|
25.02.2021
|
ЛЕ
|
1/16
|
Динамо
|
Брюгге
|
1:0 (г)
|
50-й
|
03.08.2022
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Штурм
|
1:0 (д)
|
60-й
|
31.08.2023
|
ЛК
|
КР4
|
Динамо
|
Бешикташ
|
0:1 (г)
|
70-й
|
29.07.2025
|
ЛЧ
|
КР2
|
Динамо
|
Хамрун Спартанс
|
3:0 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;
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