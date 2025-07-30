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Лига чемпионов
30 июля 2025, 13:14 | Обновлено 30 июля 2025, 13:22
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Караваев провел юбилейный матч в еврокубках

Поединок с мальтийцами стал юбилейным еще для двух игроков «Динамо»

30 июля 2025, 13:14 | Обновлено 30 июля 2025, 13:22
140
0
Караваев провел юбилейный матч в еврокубках
ФК Динамо

Поединок с «Хамрун Спартанс» (3:0) стал 70-м в еврокубковой карьере Александра Караваева. 44 матча он провел за «Динамо» и 26 – за «Зарю». 41 встречу Александр отыграл в Лиге Европы, 26 – в Лиге чемпионов и 3 – в Лиге конференций. 29 раз выпускал Караваева на поле Мирча Луческу, 26 – Юрий Вернидуб, 9 – Александр Шовковский; 4 – Алексей Михайличенко и 1 – Александр Хацкевич.

К слову, Александр впервые вывел киевлян на игру в еврокубках, став 45-м за все годы капитаном бело-синих на международной арене.

Между тем поединок с мальтийцами оказался юбилейным еще для двух динамовцев. Владислав Ванат провел 30-й матч в еврокубках (ЛЧ – 14, ЛЕ – 13, ЛК – 3), а Владислав Супряга – 20-й (ЛЧ – 16, ЛЕ – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Караваева в еврокубках

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1-й

17.07.2014

ЛЕ

КР2

Заря

Лячи

3:0 (г)

10-й

27.08.2015

ЛЕ

КР4

Заря

Легия

2:3 (г)

20-й

02.11.2017

ЛЕ

ГТ

Заря

Герта

0:2 (г)

30-й

28.11.2019

ЛЕ

ГТ

Динамо

Мальме

3:4 (г)

40-й

25.02.2021

ЛЕ

1/16

Динамо

Брюгге

1:0 (г)

50-й

03.08.2022

ЛЧ

КР3

Динамо

Штурм

1:0 (д)

60-й

31.08.2023

ЛК

КР4

Динамо

Бешикташ

0:1 (г)

70-й

29.07.2025

ЛЧ

КР2

Динамо

Хамрун Спартанс

3:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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