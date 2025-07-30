Караваев провел юбилейный матч в еврокубках

Поединок с «Хамрун Спартанс» (3:0) стал 70-м в еврокубковой карьере Александра Караваева. 44 матча он провел за «Динамо» и 26 – за «Зарю». 41 встречу Александр отыграл в Лиге Европы, 26 – в Лиге чемпионов и 3 – в Лиге конференций. 29 раз выпускал Караваева на поле Мирча Луческу, 26 – Юрий Вернидуб, 9 – Александр Шовковский; 4 – Алексей Михайличенко и 1 – Александр Хацкевич.

К слову, Александр впервые вывел киевлян на игру в еврокубках, став 45-м за все годы капитаном бело-синих на международной арене.

Между тем поединок с мальтийцами оказался юбилейным еще для двух динамовцев. Владислав Ванат провел 30-й матч в еврокубках (ЛЧ – 14, ЛЕ – 13, ЛК – 3), а Владислав Супряга – 20-й (ЛЧ – 16, ЛЕ – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Караваева в еврокубках

Матч Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1-й 17.07.2014 ЛЕ КР2 Заря Лячи 3:0 (г) 10-й 27.08.2015 ЛЕ КР4 Заря Легия 2:3 (г) 20-й 02.11.2017 ЛЕ ГТ Заря Герта 0:2 (г) 30-й 28.11.2019 ЛЕ ГТ Динамо Мальме 3:4 (г) 40-й 25.02.2021 ЛЕ 1/16 Динамо Брюгге 1:0 (г) 50-й 03.08.2022 ЛЧ КР3 Динамо Штурм 1:0 (д) 60-й 31.08.2023 ЛК КР4 Динамо Бешикташ 0:1 (г) 70-й 29.07.2025 ЛЧ КР2 Динамо Хамрун Спартанс 3:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;