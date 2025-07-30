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Лига чемпионов
30 июля 2025, 12:51 | Обновлено 30 июля 2025, 13:02
280
0

Ванат, забив Хамрун Спартанс, отпраздновал голевой юбилей

23-летний форвард забил 50-й мяч за «Динамо»

30 июля 2025, 12:51 | Обновлено 30 июля 2025, 13:02
280
0
Ванат, забив Хамрун Спартанс, отпраздновал голевой юбилей
ФК Динамо. Владислав Ванат

В матче с «Хамрун Спартанс» (3:0) 23-летний нападающий Владислав Ванат забил 50-й мяч за «Динамо». 43 раза он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 6 - в еврокубках и 1 - в Кубке Украины.

Чтобы войти в динамовский бомбардирский «Клуб 50», Владиславу понадобилось 114 игр (ср. результативность – 0,44). А во временном исчислении - 2 года 329 дней, начиная с голевого дебюта в рядах бело-синих, который состоялся 3 сентября 2022 года в гостевом поединке киевлян с «Зарей» в УПЛ. На внутренней и международной аренах Ванат поставил автографы в воротах 22-х клубов. При этом чаще других заставлял доставать «круглого» из сетки голкиперов «Оболони» – 5 раз, «Александрии»» и «Кривбасса» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Владислава Ваната за Динамо

Гол

Дата

Ранг

Соперник

Минута

Счет

1-й

03.09.2022

ЧУ

Заря

50' (1:2)

2:3 (г)

10-й

28.04.2023

ЧУ

Металлист

75' (2:0)

3:1 (г)

20-й

11.12.2023

ЧУ

Оболонь

89' (п) (2:0)

2:0 (д)

30-й

27.08.2024

ЛЧ

Зальцбург

29' (1:1)

1:1 (г)

40-й

16.12.2024

ЧУ

Верес

23' (1:0)

1:0 (д)

50-й

29.07.2025

ЛЧ

Хамрун Спартанс

28' (1:0)

3:0 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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