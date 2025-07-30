Ванат, забив Хамрун Спартанс, отпраздновал голевой юбилей

В матче с «Хамрун Спартанс» (3:0) 23-летний нападающий Владислав Ванат забил 50-й мяч за «Динамо». 43 раза он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 6 - в еврокубках и 1 - в Кубке Украины.

Чтобы войти в динамовский бомбардирский «Клуб 50», Владиславу понадобилось 114 игр (ср. результативность – 0,44). А во временном исчислении - 2 года 329 дней, начиная с голевого дебюта в рядах бело-синих, который состоялся 3 сентября 2022 года в гостевом поединке киевлян с «Зарей» в УПЛ. На внутренней и международной аренах Ванат поставил автографы в воротах 22-х клубов. При этом чаще других заставлял доставать «круглого» из сетки голкиперов «Оболони» – 5 раз, «Александрии»» и «Кривбасса» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Владислава Ваната за Динамо