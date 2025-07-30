Ванат, забив Хамрун Спартанс, отпраздновал голевой юбилей
23-летний форвард забил 50-й мяч за «Динамо»
В матче с «Хамрун Спартанс» (3:0) 23-летний нападающий Владислав Ванат забил 50-й мяч за «Динамо». 43 раза он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 6 - в еврокубках и 1 - в Кубке Украины.
Чтобы войти в динамовский бомбардирский «Клуб 50», Владиславу понадобилось 114 игр (ср. результативность – 0,44). А во временном исчислении - 2 года 329 дней, начиная с голевого дебюта в рядах бело-синих, который состоялся 3 сентября 2022 года в гостевом поединке киевлян с «Зарей» в УПЛ. На внутренней и международной аренах Ванат поставил автографы в воротах 22-х клубов. При этом чаще других заставлял доставать «круглого» из сетки голкиперов «Оболони» – 5 раз, «Александрии»» и «Кривбасса» – по 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Владислава Ваната за Динамо
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
03.09.2022
|
ЧУ
|
Заря
|
50' (1:2)
|
2:3 (г)
|
10-й
|
28.04.2023
|
ЧУ
|
Металлист
|
75' (2:0)
|
3:1 (г)
|
20-й
|
11.12.2023
|
ЧУ
|
Оболонь
|
89' (п) (2:0)
|
2:0 (д)
|
30-й
|
27.08.2024
|
ЛЧ
|
Зальцбург
|
29' (1:1)
|
1:1 (г)
|
40-й
|
16.12.2024
|
ЧУ
|
Верес
|
23' (1:0)
|
1:0 (д)
|
50-й
|
29.07.2025
|
ЛЧ
|
Хамрун Спартанс
|
28' (1:0)
|
3:0 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В среду в Канаде сыграют Элина Свитолина и Юлия Стародубцева
Поединок состоится 31 июля и начнется в 21:00 по Киеву