ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала первого новичка этого лета

Клуба Ла Лиги Жирона объявил о подписании правого защитника Атлетика Бильбао Уго Ринкона, который получил контракт до лета 2028 года.

Ринкон стал первым летним новичком Жироны, которая пока что не очень активна на трансферном рынке как в плане продаж, так и в плане приобретений.

22-летний Ринкон в прошлом сезоне провел 44 матча, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Ожидается, что состав команды Мичела скоро пополнят арендованные у Манчестер Сити Клаудио Эчеверри и Свере Нюпан.