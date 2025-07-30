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Испания
30 июля 2025, 14:34 | Обновлено 30 июля 2025, 14:36
713
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала первого новичка этого лета

В команду перешел Ринкон

30 июля 2025, 14:34 | Обновлено 30 июля 2025, 14:36
713
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала первого новичка этого лета
ФК Жирона

Клуба Ла Лиги Жирона объявил о подписании правого защитника Атлетика Бильбао Уго Ринкона, который получил контракт до лета 2028 года.

Ринкон стал первым летним новичком Жироны, которая пока что не очень активна на трансферном рынке как в плане продаж, так и в плане приобретений.

22-летний Ринкон в прошлом сезоне провел 44 матча, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Ожидается, что состав команды Мичела скоро пополнят арендованные у Манчестер Сити Клаудио Эчеверри и Свере Нюпан.

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Иван Зинченко Источник: ФК Жирона
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