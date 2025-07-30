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  4. Кристиан БИЛОВАР: «Не поверил, что наконец-то забил, но не сложилось»
Лига чемпионов
30 июля 2025, 11:02 |
475
0

Кристиан БИЛОВАР: «Не поверил, что наконец-то забил, но не сложилось»

Защитник киевского «Динамо» прокомментировал победу над «Хамруном»

30 июля 2025, 11:02 |
475
0
Кристиан БИЛОВАР: «Не поверил, что наконец-то забил, но не сложилось»
ФК Динамо Киев. Кристиан Биловар

Центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар прокомментировал победу столичного клуба в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского «Хамруна» (3:0, 6:0 по сумме матчей).

– Всегда приятно играть «на ноль» в защите – это результат работы всей команды и тренерского штаба, а не только игроков обороны. С этим я всех нас и поздравляю.

– Это был первый номинально домашний матч «Динамо». Несмотря на то, что он проходил в польском Люблине, чувствовалась ли поддержка трибун по сравнению с первым матчем на Мальте?

– Конечно, чувствовалась, но отмечу, что когда мы играли в гостях у «Хамрун Спартанс», на Мальте тоже было достаточно болельщиков из Украины, которые нас очень хорошо поддерживали. Хотя в Люблине мы чувствуем себя как дома, все наши мысли о том, чтобы вернуться в Украину и играть еврокубковые матчи дома.

– Похоже, что в ответном матче «Динамо» продемонстрировало лучшую скорость, с чем это связано?

– После подготовки на летних сборах мы сыграли всего два матча, считаю, с каждым следующим поединком мы все больше входим в ритм сезона и, надеюсь, будем действовать в более быстром темпе.

– Расскажите о своем забитом мяче и почему его отменили?

– Особо не праздновал, потому что не поверил, что наконец забил. Богу виднее, не повезло, наверное, пока еще не время, надеюсь, позже удастся отличиться. Мог быть дебютный гол, но не сложилось, значит, это произойдет позже.

– Впереди старт в чемпионате Украины матчем с «Вересом». Насколько команда готова? Трудно ли будет играть через два дня на третьей, учитывая частые переезды?

– Конечно, это непросто, но у нас нет другого выбора, мы готовимся к каждой игре, к каждому сопернику. У нас большой состав, и сегодня была ротация на позициях, много замен. Считаю, у нас есть все, чтобы мы могли спокойно играть через два дня на третий.

– Есть ли для вас разница, с кем играть в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов – «Маккаби» или «Пафосом»?

– Мне кажется, нет. Оба соперника – это качественные команды, которые выступают в квалификации Лиги чемпионов так же, как и мы, поэтому нужно будет серьезно настраиваться на любую из этих команд и плодотворно готовиться.

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Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс Кристиан Биловар
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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