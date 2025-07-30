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Лига чемпионов
30 июля 2025, 13:24 | Обновлено 30 июля 2025, 13:31
504
0

Олег ФЕДОРЧУК – о звезде Динамо: «Это была его лучшая игра за полгода»

Известный эксперт высказался о Николае Шапаренко

30 июля 2025, 13:24 | Обновлено 30 июля 2025, 13:31
504
0
Олег ФЕДОРЧУК – о звезде Динамо: «Это была его лучшая игра за полгода»
Олег Федорчук

Известный эксперт Олег Федорчук высказался об игре полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского «Хамруна» (3:0, 6:0 по сумме матчей):

«Это его лучшая игра за последние полгода. Он обострял, хорошо двигался, но слишком много ошибок и эмоций. Также было немало стандартов, но ни в чем опасном это не вылилось».

В итоге игру футболиста Федорчук оценил в 7,0 баллов из 10 возможных.

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Динамо Киев Олег Федорчук Лига чемпионов Хамрун Спартанс Николай Шапаренко
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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