Олег ФЕДОРЧУК – о звезде Динамо: «Это была его лучшая игра за полгода»

Известный эксперт Олег Федорчук высказался об игре полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского «Хамруна» (3:0, 6:0 по сумме матчей):

«Это его лучшая игра за последние полгода. Он обострял, хорошо двигался, но слишком много ошибок и эмоций. Также было немало стандартов, но ни в чем опасном это не вылилось».

В итоге игру футболиста Федорчук оценил в 7,0 баллов из 10 возможных.