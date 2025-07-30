«Даже он был острее». Эксперт назвал двух худших игроков Динамо в матче ЛЧ

Известный эксперт Олег Федорчук назвал худших игроков киевского «Динамо» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского «Хамруна» (3:0, 6:0 по сумме матчей):

«Вивчаренко? Хочется видеть больше активности, качественных кроссов. Я вообще считаю, что фланги Динамо провели не слишком удачную игру.

Караваев? Даже Тимчик, который вышел на замену, выглядел острее Караваева, который начинал в старте. Не слишком удачная игра. Хотя Караваев уже опытный игрок и должен демонстрировать свой класс в таких матчах».

В итоге игру обоих футболистов Федорчук оценил в 6,0 баллов, что является худшей оценкой в стартовом составе киевлян.