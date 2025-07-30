Игорь ШУХОВЦЕВ: «Супряга получил очередной шанс у Динамо»

Киевское «Динамо» сумело преодолеть второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, одержав победу над мальтийским «Хамрун Спартансом» в ответном матче с точно таким же счетом, как и в первой встрече – 3:0.

Впечатлениями о поединке, который проходил на условно домашней арене динамовцев в польском Люблине, с корреспондентом Sport.ua поделился известный в недавнем прошлом голкипер, а ныне тренер Игорь Шуховцев.

– Итог второго матча был для вас ожидаемым?

– Да. Уже по первой игре на Мальте «Динамо» имело полное преимущество над соперником – как в тактическом плане, так и в физическом. То же самое мы увидели во втором поединке. Поэтому лично для меня не было никаких других ожиданий, кроме такого же преимущества динамовцев над «Хамрун Спартанс». Так оно и произошло.

– Кто из футболистов «Динамо» вас порадовал, а кто разочаровал? Есть такие?

– Не могу сказать, что кто-то разочаровал. Все потому, что как в первом, так и во втором матчах у «Динамо» на хорошем уровне были общекомандные действия плюс счет позволял каждому из игроков киевской команды проявлять индивидуальное мастерство. И каждый, играя по счету, делал это раскованно, с легкостью. Поэтому упомянутые мной факторы у «Динамо» были на уровне.

– Как думаете, новое появление Владислава Супряги в «Динамо» – это очередной шанс для игрока от тренерского штаба?

– Именно так. Парень должен постараться стать хорошим и стабильным футболистом. Задатки у него есть, теперь главное их в полной мере реализовать.

Ранее голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал разгромную победу киевлян в еврокубках.