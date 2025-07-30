Главный тренер клуба-участника ЛЧ требует подписание Довбика

Испанский «Вильярреал» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, подписание 28-летнего футболиста является требованием главного тренера «желтой субмарины» Марселино Гарсии Тораля.

Напомним, в следующей кампании «Вильярреал» будет играть в основном этапе Лиги чемпионов.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» готова продать Артема Довбика.