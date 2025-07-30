Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер клуба-участника ЛЧ требует подписание Довбика
Италия
30 июля 2025, 12:04 |
527
0

Главный тренер клуба-участника ЛЧ требует подписание Довбика

Артем может продолжить карьеру в «Вильярреале»

30 июля 2025, 12:04 |
527
0
Главный тренер клуба-участника ЛЧ требует подписание Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Испанский «Вильярреал» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, подписание 28-летнего футболиста является требованием главного тренера «желтой субмарины» Марселино Гарсии Тораля.

Напомним, в следующей кампании «Вильярреал» будет играть в основном этапе Лиги чемпионов.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» готова продать Артема Довбика.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ботошани оформил переход украинского центрфорварда
Дилемма. Реалу нужно продать Лунина, чтобы подписать нового голкипера
Сандерленд принял окончательное решение о трансфере украинского голкипера
Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Вильярреал Марселино Гарсия Тораль
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Разбирать нечего». Мороз назвал причины крупной победы Динамо в ЛЧ
Футбол | 30 июля 2025, 07:50 3
«Разбирать нечего». Мороз назвал причины крупной победы Динамо в ЛЧ
«Разбирать нечего». Мороз назвал причины крупной победы Динамо в ЛЧ

Бывший защитник «бело-синих» в интервью сайту Sport.ua обосновал разгром мальтийского «Хамруна»

ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
Футбол | 29 июля 2025, 22:34 4
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации

Михаил играет в CS2 с популярным стримером

ВИДЕО. Бражко после победы в ЛЧ поиграл с сыном своей возлюбленной
Футбол | 30.07.2025, 12:11
ВИДЕО. Бражко после победы в ЛЧ поиграл с сыном своей возлюбленной
ВИДЕО. Бражко после победы в ЛЧ поиграл с сыном своей возлюбленной
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Футбол | 30.07.2025, 06:23
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Футбол | 29.07.2025, 22:25
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
28.07.2025, 08:18
Бокс
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
29.07.2025, 11:39 8
Футбол
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
28.07.2025, 09:59
Футбол
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
28.07.2025, 18:40 12
Футбол
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
29.07.2025, 00:44 4
Бокс
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
29.07.2025, 03:47 6
Футбол
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
29.07.2025, 20:29 6
Биатлон
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
29.07.2025, 11:33 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем