Экс-игрок Шахтера и Черноморца продолжит карьеру в чемпионате Кыргызстана

Украинский полузащитник Владислав Хомутов определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О сотрудничестве с 27-летним футболистом объявил ФК «Алга» из чемпионата Кыргызстана.

«Рады сообщить о заключении контрактов с рядом новых игроков. Усиление состава произведено в соответствии с текущими задачами клуба и направлено на повышение общей конкурентоспособности команды. Все игроки уже приступили к тренировочному процессу и интеграции в команду», – сообщила клубная пресс-служба о подписании Хомутова и других футболистов.

Полузащитник начинал свой путь в футболе в академии донецкого «Шахтера», в Украине также играл за «Олимпик» и «Черноморец». Имеет опыт выступлений в чемпионатах Словакии, Эстонии, Косова, Грузии и Армении.

В прошлом сезоне провел 15 матчей в составе косовского клуба «Дукаджини», в которых записал на свой счет две результативные передачи. С 1 июля получил статус свободного агента. Контракт с ФК «Алга» был подписан до декабря 2025 года.