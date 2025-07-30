Лига конференций30 июля 2025, 11:01 |
157
0
ФОТО. Александрия провела заключительную тренировку в Польше перед игрой ЛК
Украинская команда готовится к вылету в Сербию
30 июля 2025, 11:01 |
157
0
Украинская футбольная команда «Александрия» провела финальную тренировку в польском городе Катовице.
Далее «Александрию» ждет вылет в столицу Сербии – Белград.
31 июля украинский клуб проведет второй поединок против «Партизана» во втором раунде квалификации Лиги конференций. Матч начнется в 22:00 на стадионе «Партизан».
Первая игра завершилась поражением «Александрии» со счетом 0:2.
ФОТО. Александрия провела заключительную тренировку в Польше перед игрой ЛК
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июля 2025, 05:16 2
Украинский футболист в идеальную команду включил форварда Андрея Шевченко
Футбол | 30 июля 2025, 12:04 0
Артем может продолжить карьеру в «Вильярреале»
Бокс | 29.07.2025, 13:37
Футбол | 29.07.2025, 23:09
Футбол | 29.07.2025, 22:34
Комментарии 0
Популярные новости
29.07.2025, 07:39 3
28.07.2025, 21:41
Бокс
28.07.2025, 18:40 12
28.07.2025, 09:33 200
28.07.2025, 09:59
28.07.2025, 12:57
29.07.2025, 11:33 25