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  4. ФОТО. Александрия провела заключительную тренировку в Польше перед игрой ЛК
Лига конференций
30 июля 2025, 11:01 |
157
0

ФОТО. Александрия провела заключительную тренировку в Польше перед игрой ЛК

Украинская команда готовится к вылету в Сербию

30 июля 2025, 11:01 |
157
0
ФОТО. Александрия провела заключительную тренировку в Польше перед игрой ЛК
ФК Александрия

Украинская футбольная команда «Александрия» провела финальную тренировку в польском городе Катовице.

Далее «Александрию» ждет вылет в столицу Сербии – Белград.

31 июля украинский клуб проведет второй поединок против «Партизана» во втором раунде квалификации Лиги конференций. Матч начнется в 22:00 на стадионе «Партизан».

Первая игра завершилась поражением «Александрии» со счетом 0:2.

ФОТО. Александрия провела заключительную тренировку в Польше перед игрой ЛК

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Партизан Белград Александрия Лига конференций фото тренировка
Андрей Витренко Источник: ФК Александрия
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