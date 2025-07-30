Украинская футбольная команда «Александрия» провела финальную тренировку в польском городе Катовице.

Далее «Александрию» ждет вылет в столицу Сербии – Белград.

31 июля украинский клуб проведет второй поединок против «Партизана» во втором раунде квалификации Лиги конференций. Матч начнется в 22:00 на стадионе «Партизан».

Первая игра завершилась поражением «Александрии» со счетом 0:2.

ФОТО. Александрия провела заключительную тренировку в Польше перед игрой ЛК