Он вернулся. В Турции рассказали важные новости об игроке сборной Украины

Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков вернулся в расположении команды после того, как получил травму. На одном из занятий 28-летний футболист повредил колено и был вынужден досрочно покинуть поле.

Турецкий журналист Юнус Эмре Сел сообщил, что 30 июля Зубков проведет первую тренировку после травмы, однако главный тренер Фатих Текке не намерен форсировать подготовку игрока.

Нагрузки будут увеличиваться постепенно, чтобы украинец смог вернуться в оптимальную форму. Медицинский штаб «Трабзонспора» уверен, что вингер будет полностью готов к первому официальному матчу нового сезона.

11 августа «бордово-синие» сыграют на домашнем стадионе против новичка элитного дивизиона – «Коджаэлиспор».

Во время тренировочных сборов Зубков провел весь матч против азербайджанского «Араза», после чего был вынужден пропустить три поединка своей команды.