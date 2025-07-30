Луис Энрике обратился к ПСЖ из-за трансфера Забарного. Что ждет украинца?

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике обратился к руководству парижского клуба и попросил президента ускориться, чтобы подписать защитника Илью Забарного.

Наставник победителей Лиги чемпионов хотел бы, чтобы 22-летний футболист присоединился к команде до старта нового сезона и помог в первых матчах чемпионата Франции и Суперкубке УЕФА, который состоится 13 августа.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» дал понять внутри клуба, что хочет как можно скорее завершить сделку с Забарным. Испанский специалист считает талантливого украинского защитника «приоритетом для усиления центрального звена парижан».

На данный момент переговоры с английским «Борнмутом» ведет президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, который уверен, что трансфер находится на финишной прямой. После матча с «Тоттенхэмом» в Суперкубке, парижский клуб сыграет и в чемпионате – 17 августа состоится матч первого тура против «Нанта».