Луис Энрике обратился к ПСЖ из-за трансфера Забарного. Что ждет украинца?
Наставник французского клуба попросил подписать защитника до старта сезона
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике обратился к руководству парижского клуба и попросил президента ускориться, чтобы подписать защитника Илью Забарного.
Наставник победителей Лиги чемпионов хотел бы, чтобы 22-летний футболист присоединился к команде до старта нового сезона и помог в первых матчах чемпионата Франции и Суперкубке УЕФА, который состоится 13 августа.
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» дал понять внутри клуба, что хочет как можно скорее завершить сделку с Забарным. Испанский специалист считает талантливого украинского защитника «приоритетом для усиления центрального звена парижан».
На данный момент переговоры с английским «Борнмутом» ведет президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, который уверен, что трансфер находится на финишной прямой. После матча с «Тоттенхэмом» в Суперкубке, парижский клуб сыграет и в чемпионате – 17 августа состоится матч первого тура против «Нанта».
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