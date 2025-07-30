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  4. Луис Энрике обратился к ПСЖ из-за трансфера Забарного. Что ждет украинца?
Англия
30 июля 2025, 07:31 |
345
0

Луис Энрике обратился к ПСЖ из-за трансфера Забарного. Что ждет украинца?

Наставник французского клуба попросил подписать защитника до старта сезона

30 июля 2025, 07:31 |
345
0
Луис Энрике обратился к ПСЖ из-за трансфера Забарного. Что ждет украинца?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике обратился к руководству парижского клуба и попросил президента ускориться, чтобы подписать защитника Илью Забарного.

Наставник победителей Лиги чемпионов хотел бы, чтобы 22-летний футболист присоединился к команде до старта нового сезона и помог в первых матчах чемпионата Франции и Суперкубке УЕФА, который состоится 13 августа.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» дал понять внутри клуба, что хочет как можно скорее завершить сделку с Забарным. Испанский специалист считает талантливого украинского защитника «приоритетом для усиления центрального звена парижан».

На данный момент переговоры с английским «Борнмутом» ведет президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, который уверен, что трансфер находится на финишной прямой. После матча с «Тоттенхэмом» в Суперкубке, парижский клуб сыграет и в чемпионате – 17 августа состоится матч первого тура против «Нанта».

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Борнмут ПСЖ Илья Забарный Луис Энрике Нассер Аль-Хелаифи трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник
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