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Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 07:15 |
1038
0

Ротань определился с футболистами, которые не нужны Полесью

Майсурадзе, Битон и Мустафаев не смогут рассчитывать на игровое время в новом сезоне

30 июля 2025, 07:15 |
1038
0
Ротань определился с футболистами, которые не нужны Полесью
ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань определился с футболистами, которые не входят в его планы и не имеют будущего в составе «волков».

Фланговый защитник Гиорги Майсурадзе, атакующий полузащитник Офек Битон и полузащитник Эмиль Мустафаев не смогу рассчитывать на игровое время в новом сезоне. Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко.

На данный момент «Полесье» пытается отдать этих игроков в аренды, чтобы разгрузить состав житомирского клуба.

В прошлом сезоне Майсурадзе провел 19 матчей во всех турнирах за первую и вторую команды, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Контракт с «волками» истекает в июне 2028 года, а ориентировочная стоимость составляет 600 тысяч евро.

Битон сыграл шесть поединков, забил два гола и сделал один ассист. Его соглашение с командой истекает в декабре 2027 года. Трансферная стоимость – 300 тысяч евро.

На счету Мустафаева – 23 матча (один ассист) в кампании 2024/25, он играл не только за «Полесье», но и за «Черноморец» на правах аренды. Контракт с житомирским клубом истекает в июне 2027 года, а трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.

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Полесье Житомир Руслан Ротань Гиорги Майсурадзе Офек Битон Эмиль Мустафаев Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: Вацко Live
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