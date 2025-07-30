Ротань определился с футболистами, которые не нужны Полесью

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань определился с футболистами, которые не входят в его планы и не имеют будущего в составе «волков».

Фланговый защитник Гиорги Майсурадзе, атакующий полузащитник Офек Битон и полузащитник Эмиль Мустафаев не смогу рассчитывать на игровое время в новом сезоне. Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко.

На данный момент «Полесье» пытается отдать этих игроков в аренды, чтобы разгрузить состав житомирского клуба.

В прошлом сезоне Майсурадзе провел 19 матчей во всех турнирах за первую и вторую команды, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Контракт с «волками» истекает в июне 2028 года, а ориентировочная стоимость составляет 600 тысяч евро.

Битон сыграл шесть поединков, забил два гола и сделал один ассист. Его соглашение с командой истекает в декабре 2027 года. Трансферная стоимость – 300 тысяч евро.

На счету Мустафаева – 23 матча (один ассист) в кампании 2024/25, он играл не только за «Полесье», но и за «Черноморец» на правах аренды. Контракт с житомирским клубом истекает в июне 2027 года, а трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.