Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Бешикташ
Горняки проведут ответный поединок Q2 ЛЕ против турецкой команды 31 июля в 21:00 по Киеву
31 июля донецкий Шахтер проведет ответный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против турецкого Бешикташа.
Коллективы сыграют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром поединка будет испанский рефери Хосе Мунуэра Монтера.
В первом матче горняки одержали победу со счетом 4:2. За донецкую команду отличились Алиссон Сантана, Кевин (дубль) и Эгиналду. У турецкого клуба забили Тэмми Абрахам (пенальти) и Жоау Мариу.
Победитель противостояния в Q2 ЛЕ поборется против проигравшего в паре второго раунда отбора Лиги чемпионов Рейнджерс – Панатинакиос.
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Бешикташ
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».
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