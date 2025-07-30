31 июля донецкий Шахтер проведет ответный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против турецкого Бешикташа.

Коллективы сыграют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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Главным арбитром поединка будет испанский рефери Хосе Мунуэра Монтера.

В первом матче горняки одержали победу со счетом 4:2. За донецкую команду отличились Алиссон Сантана, Кевин (дубль) и Эгиналду. У турецкого клуба забили Тэмми Абрахам (пенальти) и Жоау Мариу.

Победитель противостояния в Q2 ЛЕ поборется против проигравшего в паре второго раунда отбора Лиги чемпионов Рейнджерс – Панатинакиос.

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Бешикташ

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».