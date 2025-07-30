Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 73) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде украинка сыграет против Магдалены Френх (Польша, WTA 25). Поединок состоится 4-м запуском на корте №9 после игры Штоллар / У Фансень – Гауфф / Кесслер. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперников. Счет 2:0 в пользу Френх.

Победительница противостояния в 1/16 финала поборется либо против Клары Таусон, либо против Лючии Бронцетти.

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