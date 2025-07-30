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  4. Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 июля 2025, 04:08 |
28
0

Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале

30 июля 2025, 04:08 |
28
0
Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

30 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 73) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде украинка сыграет против Магдалены Френх (Польша, WTA 25). Поединок состоится 4-м запуском на корте №9 после игры Штоллар / У Фансень – Гауфф / Кесслер. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперников. Счет 2:0 в пользу Френх.

Победительница противостояния в 1/16 финала поборется либо против Клары Таусон, либо против Лючии Бронцетти.

📺 Видеотрансляция

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 30 июля
Юлия Стародубцева Магдалена Френх смотреть онлайн WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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