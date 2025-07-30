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WTA
30 июля 2025, 03:56 |
12
0

Дарья Снигур – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Варшаве

30 июля 2025, 03:56 |
12
0
Дарья Снигур – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве, столице Польши.

В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Франции Диан Парри (WTA 109). Поединок состоится первым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Софии Костулас, либо против Виктории Голубич.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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