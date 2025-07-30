Дарья Снигур – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве, столице Польши.

В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Франции Диан Парри (WTA 109). Поединок состоится первым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Софии Костулас, либо против Виктории Голубич.

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