Дарья Снигур – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Варшаве
30 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве, столице Польши.
В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Франции Диан Парри (WTA 109). Поединок состоится первым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Софии Костулас, либо против Виктории Голубич.
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