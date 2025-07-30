Андрей и Анастасия Лунины покорили сеть семейными фото из Испании
Анастасия и Андрей Лунины отдыхают в Андалусии
Анастасия Лунина поделилась тёплыми фото из отпуска в Испании.
Супруга голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина опубликовала серию снимков из андалузского отдыха. На фото Анастасия в стильном летнем наряде держит мужа за руку.
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На другом кадре — трогательный момент: Андрей несёт сына на плечах среди пальм и закатного неба.
Снимки пары вызвали волну восторга в сети и передают атмосферу уюта и семейного тепла.
Напомним, что пара отдыхает в Марбелье.
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