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30 июля 2025, 03:44 |
126
0

Андрей и Анастасия Лунины покорили сеть семейными фото из Испании

Анастасия и Андрей Лунины отдыхают в Андалусии

30 июля 2025, 03:44 |
126
0
Андрей и Анастасия Лунины покорили сеть семейными фото из Испании
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Анастасия Лунина поделилась тёплыми фото из отпуска в Испании.

Супруга голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина опубликовала серию снимков из андалузского отдыха. На фото Анастасия в стильном летнем наряде держит мужа за руку.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На другом кадре — трогательный момент: Андрей несёт сына на плечах среди пальм и закатного неба.

Снимки пары вызвали волну восторга в сети и передают атмосферу уюта и семейного тепла.

Напомним, что пара отдыхает в Марбелье.

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фото lifestyle Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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