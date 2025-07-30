30 июля на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) продолжатся матчи второго раунда в одиночном разряде, а также стартуют поединке 1/16 финала в парном.

В среду из украинских теннисисток на канадских кортах сыграют Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 30 июля

WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №9. 4-й запуск (не ранее 22:30)

Юлия Стародубцева – Магдалена Френх

Центральный корт. 5-й запуск (не ранее 03:30)

Элина Свитолина [10] – Камилла Рахимова [Q]