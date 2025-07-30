Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 30 июля
В среду в Канаде сыграют Элина Свитолина и Юлия Стародубцева
30 июля на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) продолжатся матчи второго раунда в одиночном разряде, а также стартуют поединке 1/16 финала в парном.
В среду из украинских теннисисток на канадских кортах сыграют Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 30 июля
WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/32 финала
Корт №9. 4-й запуск (не ранее 22:30)
Юлия Стародубцева – Магдалена Френх
Центральный корт. 5-й запуск (не ранее 03:30)
Элина Свитолина [10] – Камилла Рахимова [Q]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Быстрый гол добьет интригу, но пойдет ли за ним команда Шовковского
Расс Анбер дал совет Александру