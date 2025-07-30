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WTA
30 июля 2025, 03:48 |
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 30 июля

В среду в Канаде сыграют Элина Свитолина и Юлия Стародубцева

30 июля 2025, 03:48 |
60
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 30 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

30 июля на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) продолжатся матчи второго раунда в одиночном разряде, а также стартуют поединке 1/16 финала в парном.

В среду из украинских теннисисток на канадских кортах сыграют Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 30 июля

WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №9. 4-й запуск (не ранее 22:30)

Юлия Стародубцева Магдалена Френх

Центральный корт. 5-й запуск (не ранее 03:30)

Элина Свитолина [10] – Камилла Рахимова [Q]

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WTA Монреаль Элина Свитолина Юлия Стародубцева Камилла Рахимова Магдалена Френх расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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