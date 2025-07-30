СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июля

В среду, 30 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Маккаби Тель-Авив – Пафос

2.01 – 3.59 – 3.79

21:00 Панатинаикос – Рейнджерс

1.80 – 4.10 – 4.10

ТЕННИС

22:30 Юлия Стародубцева – Магдалена Френх

2.64 – 1.49

03:30 Элина Свитолина – Камилла Рахимова

1.22 – 4.39

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