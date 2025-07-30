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30 июля 2025, 03:38 |
11
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

30 июля 2025, 03:38 |
11
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Маккаби Тель-Авив – Пафос

Ggbet 2.01 – 3.59 – 3.79

21:00 Панатинаикос – Рейнджерс

Ggbet 1.80 – 4.10 – 4.10

ТЕННИС

22:30 Юлия Стародубцева – Магдалена Френх

Ggbet 2.64 – 1.49

03:30 Элина Свитолина – Камилла Рахимова

Ggbet 1.22 – 4.39

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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