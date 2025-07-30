СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 30 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:00 Маккаби Тель-Авив – Пафос
21:00 Панатинаикос – Рейнджерс
ТЕННИС
22:30 Юлия Стародубцева – Магдалена Френх
03:30 Элина Свитолина – Камилла Рахимова
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