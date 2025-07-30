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30 июля 2025, 03:30 |
357
0

ФОТО. Жена Шовковского поразила признанием о муже. Как они живут

Марина Кутепова счастлива с Александром Шовковским

30 июля 2025, 03:30 |
357
0
ФОТО. Жена Шовковского поразила признанием о муже. Как они живут
Instagram. Марина Кутепова и Александр Шовковский

Марина Кутепова откровенно рассказала о отношениях с Александром Шовковским.

Жена главного тренера «Динамо» поделилась личным в Instagram — и рассказала, каково быть рядом с легендой украинского футбола.

На фоне фото из Милана Кутепова написала, что чувствует легкость и поддержку в отношениях с Шовковским. По её словам, их союз построен на уважении и принятии: «Я — не просто жена. Я — женщина, которую он выбрал и которую любит каждый день».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она подчеркнула важность независимости и гармонии в отношениях с публичной личностью: «У нас есть пространство, работа, тишина. Мы не соперничаем, а дополняем друг друга».

Пара также ведёт совместный ювелирный бизнес.

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фото Александр Шовковский Динамо Киев lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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