ФОТО. Жена Шовковского поразила признанием о муже. Как они живут

Марина Кутепова откровенно рассказала о отношениях с Александром Шовковским.

Жена главного тренера «Динамо» поделилась личным в Instagram — и рассказала, каково быть рядом с легендой украинского футбола.

На фоне фото из Милана Кутепова написала, что чувствует легкость и поддержку в отношениях с Шовковским. По её словам, их союз построен на уважении и принятии: «Я — не просто жена. Я — женщина, которую он выбрал и которую любит каждый день».

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Она подчеркнула важность независимости и гармонии в отношениях с публичной личностью: «У нас есть пространство, работа, тишина. Мы не соперничаем, а дополняем друг друга».

Пара также ведёт совместный ювелирный бизнес.