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  4. Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
WTA
30 июля 2025, 03:27 |
27
0

Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/32 финала состоится 30 июля и начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву

30 июля 2025, 03:27 |
27
0
Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

30 июля, во втором круге турнира в Монреале, свою встречу проведут Юлия Стародубцева (WTA 73) и Магдалена Френх (WTA 25).

Матч начнется в 22:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Хоть украинка и не радует стабильностью в этом сезоне, она плотно держится в топ-100, сумев подняться в рейтинге. В прошлые годы Стародубцева хорошо играла на харде, но в текущем сезоне всего 6 побед в 16 противостояниях.

Этот турнир украинка начала с противостояния с крепкой китаянкой Ван Яфань, матч получился невероятно сложным – 6:7, 6:4, 6:4. В решающем третьем сете Стародубцева уступала 1:4, но совершила камбэк, выиграв пять геймов подряд. К положительным качествам украинки однозначно стоит отнести характер, было немало матчей, когда Юлия переламывала ход встречи, вырывая победу.

В первом поединке у украинки была не идеальная первая подача, только 58% мячей она подавала в корт с первой попытки.

Магдалена Френх

Полька считается крепким середняком мирового тенниса, хотя у нее скромные результаты в этом сезоне, всего 10 побед в 29 встречах. Даже несмотря на слабые результаты, спортсменка продолжает держаться в топ-30. На последнем туре в Вашингтоне Френх сумела дойти до четвертьфинала, где уступила в двух сетах Рыбакиной – 3:6, 3:6.

У польки не самая мощная подача, в длинных розыгрышах она может удерживать мяч в корте, но мощи ей явно не хватает. Судя по нынешней игре, падения в рейтинге не избежать, слишком уж слабо выглядит теннисистка в текущем сезоне. В Монреале ей далеко не зайти, учитывая солидный состав участниц.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой дважды, в обоих случаях выигрывала полька в двух партиях. Последний матч состоялся буквально неделю назад, на турнире в Вашингтоне, тогда Стародубцева уступила 2:6, 4:6.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество польской спортсменке, это связано с тем, что она выиграла последнюю очную встречу. Полька крепкая спортсменка, но каких-то феноменальных талантов у нее нет.

Стародубцева точно может и должна оказать достойное сопротивление. Поставлю на победу украинки с форой +3,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.80.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
30.07.2025 -
22:30
Магдалена Френх
Фора Стародубцевой (+3.5) 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Юлия Стародубцева Магдалена Френх WTA Монреаль прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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