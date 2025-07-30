Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Поединок 1/32 финала состоится 30 июля и начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву
30 июля, во втором круге турнира в Монреале, свою встречу проведут Юлия Стародубцева (WTA 73) и Магдалена Френх (WTA 25).
Матч начнется в 22:30 по киевскому времени.
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Юлия Стародубцева
Хоть украинка и не радует стабильностью в этом сезоне, она плотно держится в топ-100, сумев подняться в рейтинге. В прошлые годы Стародубцева хорошо играла на харде, но в текущем сезоне всего 6 побед в 16 противостояниях.
Этот турнир украинка начала с противостояния с крепкой китаянкой Ван Яфань, матч получился невероятно сложным – 6:7, 6:4, 6:4. В решающем третьем сете Стародубцева уступала 1:4, но совершила камбэк, выиграв пять геймов подряд. К положительным качествам украинки однозначно стоит отнести характер, было немало матчей, когда Юлия переламывала ход встречи, вырывая победу.
В первом поединке у украинки была не идеальная первая подача, только 58% мячей она подавала в корт с первой попытки.
Магдалена Френх
Полька считается крепким середняком мирового тенниса, хотя у нее скромные результаты в этом сезоне, всего 10 побед в 29 встречах. Даже несмотря на слабые результаты, спортсменка продолжает держаться в топ-30. На последнем туре в Вашингтоне Френх сумела дойти до четвертьфинала, где уступила в двух сетах Рыбакиной – 3:6, 3:6.
У польки не самая мощная подача, в длинных розыгрышах она может удерживать мяч в корте, но мощи ей явно не хватает. Судя по нынешней игре, падения в рейтинге не избежать, слишком уж слабо выглядит теннисистка в текущем сезоне. В Монреале ей далеко не зайти, учитывая солидный состав участниц.
Личные встречи
Теннисистки играли между собой дважды, в обоих случаях выигрывала полька в двух партиях. Последний матч состоялся буквально неделю назад, на турнире в Вашингтоне, тогда Стародубцева уступила 2:6, 4:6.
Прогноз
Букмекеры отдают преимущество польской спортсменке, это связано с тем, что она выиграла последнюю очную встречу. Полька крепкая спортсменка, но каких-то феноменальных талантов у нее нет.
Стародубцева точно может и должна оказать достойное сопротивление. Поставлю на победу украинки с форой +3,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.80.
22:30
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