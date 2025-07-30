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  4. Дарья Снигур – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Варшаве
WTA
30 июля 2025, 03:04 |
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0

Дарья Снигур – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Варшаве

Поединок 1/8 финала состоится 30 июля и начнется в 12:00 по Киеву

30 июля 2025, 03:04 |
32
0
Дарья Снигур – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Варшаве
Коллаж Sport.ua

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30 июля, в рамках второго круга турнира в Варшаве, свою встречу проведут Дарья Снигур (WTA 193) и Диан Парри (WTA 109). Начало матча запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Дарья Снигур

Позади больше половины сезона, у Снигур положительный показатель побед и поражений, 22 матча выиграла и 16 проиграла, но негативная динамика в рейтинге, где она потеряла 54 позиции. Если раньше казалось, что спортсменка подбирается к топ-100, сейчас до этого далеко, надо улучшать свою игру во многих компонентах.

В первом круге турнира в Варшаве Дарья играла против малоизвестной чешки из третьей сотни Габриелы Кнутсон. Украинка в том матче считалась фаворитом, но на деле получился тяжелый и напряженный матч, Снигур отдала первую партию – 2:6, вторую выиграла 6:4, а потом, уступая 1:4 в третьем сете, смогла взять пять геймов кряду и закрыть матч. Предпосылок для прорыва мало, однако, последний матч показал и хорошие моменты, спортсменка борется до последнего.

Диан Парри

Крепкую француженку еще можно отнести к категории тех спортсменок, которые способны совершить прорыв, хотя стабильности не хватает. Парри в этом сезоне потеряла в рейтинге целых 46 позиций, из-за чего оказалась за бортом топ-100. Стоит обратить внимание на тот факт, что спортсменка фактически не играла на харде, всего три матча, из них два проиграла.

Свой путь на турнире в Варшаве француженка начала с победы Моникой Станкевич с концовки пятой сотни – 6:3, 6:3. Парри хорошо выступила на недавнем Уимблдоне, она прошла квалификацию, а потом добралась до третьего круга травяного мейджора.

Теннисистка в этом году трижды играла против украинок, Стародубцевой и Ястремской она проиграла, но смогла одолеть Олейникову.

Прогноз

Ранее теннисистки между собой никогда не играли, так что нужно будет приспособиться к игре друг друга. Француженка выглядит фаворитом, с чем стоит согласиться, Парри выше в рейтинге, недавно она была в первой сотне.

При своей лучшей игре украинка будет иметь шансы на успех, однако ей будет сложно показать свой максимум. Я не думаю, что такой матч затянется, независимо от того, кто выиграет, ставлю на тотал меньше 20,5 геймов за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Дарья Снигур
30.07.2025 -
12:00
Диан Парри
Тотал меньше 20.5 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Дарья Снигур – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур Диан Парри WTA Варшава прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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