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30 июля, в рамках второго круга турнира в Варшаве, свою встречу проведут Дарья Снигур (WTA 193) и Диан Парри (WTA 109). Начало матча запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Дарья Снигур

Позади больше половины сезона, у Снигур положительный показатель побед и поражений, 22 матча выиграла и 16 проиграла, но негативная динамика в рейтинге, где она потеряла 54 позиции. Если раньше казалось, что спортсменка подбирается к топ-100, сейчас до этого далеко, надо улучшать свою игру во многих компонентах.

В первом круге турнира в Варшаве Дарья играла против малоизвестной чешки из третьей сотни Габриелы Кнутсон. Украинка в том матче считалась фаворитом, но на деле получился тяжелый и напряженный матч, Снигур отдала первую партию – 2:6, вторую выиграла 6:4, а потом, уступая 1:4 в третьем сете, смогла взять пять геймов кряду и закрыть матч. Предпосылок для прорыва мало, однако, последний матч показал и хорошие моменты, спортсменка борется до последнего.

Диан Парри

Крепкую француженку еще можно отнести к категории тех спортсменок, которые способны совершить прорыв, хотя стабильности не хватает. Парри в этом сезоне потеряла в рейтинге целых 46 позиций, из-за чего оказалась за бортом топ-100. Стоит обратить внимание на тот факт, что спортсменка фактически не играла на харде, всего три матча, из них два проиграла.

Свой путь на турнире в Варшаве француженка начала с победы Моникой Станкевич с концовки пятой сотни – 6:3, 6:3. Парри хорошо выступила на недавнем Уимблдоне, она прошла квалификацию, а потом добралась до третьего круга травяного мейджора.

Теннисистка в этом году трижды играла против украинок, Стародубцевой и Ястремской она проиграла, но смогла одолеть Олейникову.

Прогноз

Ранее теннисистки между собой никогда не играли, так что нужно будет приспособиться к игре друг друга. Француженка выглядит фаворитом, с чем стоит согласиться, Парри выше в рейтинге, недавно она была в первой сотне.

При своей лучшей игре украинка будет иметь шансы на успех, однако ей будет сложно показать свой максимум. Я не думаю, что такой матч затянется, независимо от того, кто выиграет, ставлю на тотал меньше 20,5 геймов за 1,8.