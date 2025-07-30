Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Все дети Роналдо собрались вместе. Милый семейный момент
Другие новости
30 июля 2025, 02:15 | Обновлено 30 июля 2025, 02:26
111
0

ФОТО. Все дети Роналдо собрались вместе. Милый семейный момент

Старшие братья заботятся о младших сестрах, а сам Роналдо наблюдает за всем с гордостью

30 июля 2025, 02:15 | Обновлено 30 июля 2025, 02:26
111
0
ФОТО. Все дети Роналдо собрались вместе. Милый семейный момент
Instagram. Роналдо и его дети

Четверо детей знаменитого футболиста Роналдо провели отпуск вместе на испанском острове Форментера.

Несмотря на то, что они рождены от трёх разных женщин, у братьев и сестёр отличные отношения.

Старшие — Роналд (25) и Алекс (20) — заботятся о младших сёстрах Марии Софии (17) и Марии Алисе (15). Роналд — сын от первого брака с Марией Домингес, Алекс — от отношений с Мишель Умезу. Сейчас он живёт в Нью-Йорке и мечтает о карьере боксёра. В поддержку отец подарил ему перчатки с автографом Майка Тайсона.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девочки — дочери модели Бии Антонио. По словам матери, младшая особенно интересуется футболом.

Фото вызвало реакцию как самого Роналдо, так и его нынешней жены Селины Локс, с которой он официально женат с 2022 года. Свадьбу сыграли на Ибице.

По теме:
ФОТО. Звездный футболист полез в драку в ночном клубе
ФОТО. Чемпион мира сказал «да» — косовская красавица довела его до слез
ФОТО. Жена Забарного в белом бикини устроила жару
фото lifestyle Роналдо
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «После перерыва показалось, что Динамо не вышло из раздевалки»
Футбол | 30 июля 2025, 00:17 0
ШОВКОВСКИЙ: «После перерыва показалось, что Динамо не вышло из раздевалки»
ШОВКОВСКИЙ: «После перерыва показалось, что Динамо не вышло из раздевалки»

Наставник дал пресс-конференцию после победы над Хамрун Спартанс в ЛЧ

Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футбол | 29 июля 2025, 11:33 22
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим

Украинский голкипер останется в мадридском «Реале»

Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы
Теннис | 29.07.2025, 20:35
Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы
Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Футбол | 29.07.2025, 11:39
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 29.07.2025, 09:40
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
28.07.2025, 02:48 5
Бокс
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
29.07.2025, 07:59 5
Бокс
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
29.07.2025, 03:47 5
Футбол
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
28.07.2025, 09:33 198
Футбол
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
28.07.2025, 09:59
Футбол
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
28.07.2025, 03:43 3
Бокс
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем