ФОТО. Все дети Роналдо собрались вместе. Милый семейный момент

Четверо детей знаменитого футболиста Роналдо провели отпуск вместе на испанском острове Форментера.

Несмотря на то, что они рождены от трёх разных женщин, у братьев и сестёр отличные отношения.

Старшие — Роналд (25) и Алекс (20) — заботятся о младших сёстрах Марии Софии (17) и Марии Алисе (15). Роналд — сын от первого брака с Марией Домингес, Алекс — от отношений с Мишель Умезу. Сейчас он живёт в Нью-Йорке и мечтает о карьере боксёра. В поддержку отец подарил ему перчатки с автографом Майка Тайсона.

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Девочки — дочери модели Бии Антонио. По словам матери, младшая особенно интересуется футболом.

Фото вызвало реакцию как самого Роналдо, так и его нынешней жены Селины Локс, с которой он официально женат с 2022 года. Свадьбу сыграли на Ибице.