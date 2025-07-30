ФОТО. Звездный футболист полез в драку в ночном клубе
Жоау Канселу в поиске приключений
Португальский футболист Жоау Канселу оказался в центре расследования после инцидента в ночном клубе «Bliss» в Виламоре.
По данным СМИ, игрок якобы ударил мужчину в лицо во время ссоры. На место прибыли полиция и медики, однако официальных обвинений пока не предъявлено.
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Очевидцы рассказали, что конфликт произошёл после того, как Канселу перешёл в более шумную зону клуба. Потерпевший получил травму рта и нуждался в помощи врачей.
Ситуация вызвала общественный резонанс. 31-летний защитник провёл 60 матчей за сборную Португалии и сейчас играет за клуб «Аль-Хиляль». Ни футболист, ни его клуб пока не прокомментировали случившееся.
João Cancelo teria se envolvido em uma briga numa discoteca em Algarve, enquarto curte suas férias.— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 27, 2025
O jogador teria acertado um soco em um homem, na qual teve sangramentos e tiveram que chamar ambulancia.
Nenhuma reclamação oficial foi registrada até agora.
📰 Correio da manhã pic.twitter.com/tnSwiw011t
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