ФОТО. Звездный футболист полез в драку в ночном клубе

Португальский футболист Жоау Канселу оказался в центре расследования после инцидента в ночном клубе «Bliss» в Виламоре.

По данным СМИ, игрок якобы ударил мужчину в лицо во время ссоры. На место прибыли полиция и медики, однако официальных обвинений пока не предъявлено.

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Очевидцы рассказали, что конфликт произошёл после того, как Канселу перешёл в более шумную зону клуба. Потерпевший получил травму рта и нуждался в помощи врачей.

Ситуация вызвала общественный резонанс. 31-летний защитник провёл 60 матчей за сборную Португалии и сейчас играет за клуб «Аль-Хиляль». Ни футболист, ни его клуб пока не прокомментировали случившееся.