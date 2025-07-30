ФОТО. Чемпион мира сказал «да» — косовская красавица довела его до слез

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Бенжамен Павар и модель Клеофина Пниши сыграли роскошную свадьбу в Италии
Защитник «Интера» и сборной Франции Бенжамен Павар женился на модели Клеофине Пниши.
Торжество прошло на Амальфитанском побережье Италии и длилось три дня.
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Сначала пара провела гражданскую церемонию, затем — венчание. Клеофина выбрала платья от Danielle Frankel и Nicole and Felicia, с вышивкой внутри: «Amor vincit omnia» («Любовь побеждает всё»), а также дата свадьбы и инициалы пары.
Павар был в костюме от Giorgio Armani. Невеста несколько раз меняла наряды — в том числе на платья от Versace, Jacquemus, а также от дизайнеров Дианы Керими и Фйоллы Хаджисмайли.
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