Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сенсация в Монреале: седьмая сеяная с матчбола проиграла 119-й ракетке мира
WTA
30 июля 2025, 01:17 | Обновлено 30 июля 2025, 01:19
139
0

Сенсация в Монреале: седьмая сеяная с матчбола проиграла 119-й ракетке мира

Жасмин Паолини потерпела неожиданное поражение от Аои Ито в первом раунде тысячника

30 июля 2025, 01:17 | Обновлено 30 июля 2025, 01:19
139
0
Сенсация в Монреале: седьмая сеяная с матчбола проиграла 119-й ракетке мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Девятая ракетка мира Жасмин Паолини из Италии покинула хардовый турнир WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде седьмая сеяная итальянка в трех сетах потерпела поражение от Аои Ито (Япония), которая занимает 110-е место в мировом рейтинге.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Аои Ито (Япония) [Q] – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 2:6, 7:5, 7:6 (7:5)

Во второй партии Паолини побеждала 4:1, а в десятом гейме на приеме не реализовала матчбол. Ито сумела вернуться в игру и победить.

Аои и Жасмин провели первое очное противостояние.

Ито в Монреале стартовала с квалификации, где в единственном матче отбора одолела Александру Саснович. А на старте основы японка справилась с Кэти Волынец. Ее следующей соперницей будет Джессика Бузас Манейро.

До старта канадского тысячника на счету Аои было семь поражений подряд в основной сетке соревнований WTA.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Даяна Ястремская – Камила Осорио. В двух очках от фиаско. Видеообзор матча
ЯСТРЕМСКАЯ: Моему организму и разуму было сложно из-за смены часовых поясов
Вовремя появился огонек: Костюк с камбеком выбила Вондроушову в Монреале
Аои Ито Жасмин Паолини WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 29 июля 2025, 23:34 0
Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/32 финала состоится 29 июля

Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Футбол | 29 июля 2025, 11:39 5
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили

Полузащитник Александр Яцык продолжит карьеру в составе чемпионов Украины

Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы
Теннис | 29.07.2025, 20:35
Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы
Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы
Итальянский журналист: «Гасперини уже предупредил Довбика»
Футбол | 29.07.2025, 03:22
Итальянский журналист: «Гасперини уже предупредил Довбика»
Итальянский журналист: «Гасперини уже предупредил Довбика»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Футбол | 29.07.2025, 09:14
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 3
Футбол
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
28.07.2025, 05:02 3
Футбол
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
29.07.2025, 07:33 2
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
28.07.2025, 02:48 5
Бокс
Александр УСИК: «Он хочет стать чемпионом мира по боксу»
Александр УСИК: «Он хочет стать чемпионом мира по боксу»
28.07.2025, 04:20
Бокс
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
29.07.2025, 09:40 7
Футбол
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
29.07.2025, 07:59 4
Бокс
Усик повторил достижение легендарного Флойда Мейвезера
Усик повторил достижение легендарного Флойда Мейвезера
28.07.2025, 04:01 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем