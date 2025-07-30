Сенсация в Монреале: седьмая сеяная с матчбола проиграла 119-й ракетке мира

Девятая ракетка мира Жасмин Паолини из Италии покинула хардовый турнир WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде седьмая сеяная итальянка в трех сетах потерпела поражение от Аои Ито (Япония), которая занимает 110-е место в мировом рейтинге.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Аои Ито (Япония) [Q] – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 2:6, 7:5, 7:6 (7:5)

Во второй партии Паолини побеждала 4:1, а в десятом гейме на приеме не реализовала матчбол. Ито сумела вернуться в игру и победить.

Аои и Жасмин провели первое очное противостояние.

Ито в Монреале стартовала с квалификации, где в единственном матче отбора одолела Александру Саснович. А на старте основы японка справилась с Кэти Волынец. Ее следующей соперницей будет Джессика Бузас Манейро.

До старта канадского тысячника на счету Аои было семь поражений подряд в основной сетке соревнований WTA.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine