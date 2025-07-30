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Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 00:16 |
464
0

В Румынии праздновали юбилей Луческу. Вспомнил о Шахтере и забыл Динамо

Тренеру устроили громкое мероприятие

30 июля 2025, 00:16 |
464
0
В Румынии праздновали юбилей Луческу. Вспомнил о Шахтере и забыл Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

В Румынии шумно отпраздновали 80-летие главного тренера национальной сборной Мирчи Луческу, сообщает Gazeta Sporturilor.

Мероприятие было организовано бывшим владельцем бухарестского «Рапида» Джордже Копосом, его посетили около 50 экс-звезд местного футбола. Празднование состоялось в отеле Crowne Plaza.

Отмечается, что для гостей Луческу подготовил шесть специальных столов, которые были сгруппированы по темам: «Динамо» (Бухарест) и сборная Румынии 1970-х годов, «Корвинул», сборная Румынии 1984 года, «Динамо» (Бухарест) 1988 года, «Брешиа» и «Рапид», а также «Галатасарай» и «Шахтер». Интересно, что места для представителей киевского «Динамо», которое известный специалист тренировал с 2020 по 2023 год, на мероприятии не нашлось.

Сообщалось, что «Шахтер» поздравил Луческу с 80-летием.

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Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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