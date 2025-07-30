В Румынии праздновали юбилей Луческу. Вспомнил о Шахтере и забыл Динамо

В Румынии шумно отпраздновали 80-летие главного тренера национальной сборной Мирчи Луческу, сообщает Gazeta Sporturilor.

Мероприятие было организовано бывшим владельцем бухарестского «Рапида» Джордже Копосом, его посетили около 50 экс-звезд местного футбола. Празднование состоялось в отеле Crowne Plaza.

Отмечается, что для гостей Луческу подготовил шесть специальных столов, которые были сгруппированы по темам: «Динамо» (Бухарест) и сборная Румынии 1970-х годов, «Корвинул», сборная Румынии 1984 года, «Динамо» (Бухарест) 1988 года, «Брешиа» и «Рапид», а также «Галатасарай» и «Шахтер». Интересно, что места для представителей киевского «Динамо», которое известный специалист тренировал с 2020 по 2023 год, на мероприятии не нашлось.

Сообщалось, что «Шахтер» поздравил Луческу с 80-летием.